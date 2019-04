von Autorenzeile

Leichtathletik: (ju) 230 Läufer gingen am Mittwochabend beim 10. Obereschacher Sport Weiß-Lauf an den Start. Der von starken Windböen umrahmte Hauptlauf über 12,2 Kilometer war zugleich der zweite Wertungslauf um den Intersport-Denzer-Cup. Der 19-jährige Felix Davidsen (LT Unterkirnach) wiederholte in 43 Minuten seinen Vorjahressieg. Bei den Frauen gewann die 32-jährige Stefanie Reichle (LV Donaueschingen) erstmals in Obereschach.

Beim Lauf der Schüler über 800 Meter liefen von der U 12 Marie Walch (SV Friedenweiler-Rudenberg) in 3:58,7 und Nico Eberle (SG Schramberg) in 3:12,3 Minuten die besten Zeiten. Wie erwartet, gingen im Lauf über 3000 Meter Lukas Ehrle in der Tagesbestzeit von 10:47,4 Minuten als U 16-Sieger und 1:08,5 Minuten vor seiner Schwester Julia (beide TV Villingen) als U 14-Siegerin von der Strecke. Den Sonderpreis von Sport Weiß als größte Jugendgruppe erhielt die Grundschule Obereschach vor dem SV Friedenweiler-Rudenberg.

Im Hauptlauf legte Skilangläufer Manuel Becker (LT Furtwangen) ein rasantes Anfangstempo vor und führte schnell vor Ralf Volk (Mentor Graphics) sowie einer vierköpfigen Verfolgergruppe mit Vorjahressieger Felix Davidsen, Lars Maiwald (LSV Barremogge), Andreas Müller (Aichhalden) und Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon). Davidsen ließ das Ausreißmanöver von Becker kalt. Er vertraute auf die bewährte Taktik auf der flacheren Passage durch den Wald. Bald hatten die Verfolger die beiden Ausreißer eingeholt und übernahmen die Spitze.

Das nun von Davidsen angeschlagene Tempo konnten Becker und Volk und bald auch Schmid nicht mehr mit mitgehen. Noch vor dem höchsten Punkt der Strecke hatte Davidsen auch Maiwald und Müller abgeschüttelt und baute talwärts den Vorsprung bis zum Zieleinlauf nach 43 Minuten auf 48,3 Sekunden vor Müller (M 40) und 1:05,4 Minuten vor Maiwald (M 20) aus. Als Vierter erreichte Volk (M 30) vor Patrick Hartmann (LT Unterkirnach/M 35), Manuel Becker und Schmid (beide M 20) das Ziel. In die Top Ten liefen außerdem Moritz Leber vor Fabio Fodor (beide LT Unterkirnach) und Frank Kramer (HS Furtwangen/M 45).

Auf den weiteren Plätzen folgten als Elfter die jugendlichen Noah Schneider (SV St. Georgen) vor Jannis Schiedt (WSG Feldberg), der seinen Vater Patrick Schiedt um 31,1 Sekunden hinter sich ließ. Dazwischen reihte sich noch Marc-Philipp Göb (LT Unterkirnach/M 30) ein. An Position 15 im Ziel wurde Andrew McDuall (HS Furtwangen) Zweiter der M 45. Einen Doppelerfolg des LT Unterkirnach in der M 50 von Michael Stäb und Reiner Fodor verhinderte Michael Westphal (LV Donaueschingen). M 55-Sieger wurde Gerd Haller (SG Schramberg) vor Thomas Schneider (LT Pfohren). In der M 60 belegte das Furtwanger Trio mit Thomas Ganter, Roland Fischer und Herbert Dold alle Podiumsränge. Sieger der M 65 wurde Günter Lehmann (LT Furtwangen). Die M 70 gewann Achim Fuchs (LSC Wil) und M 75 Sieger wurde der fast 80-jährige Walter Blessing (LT Unterkirnach).

Bei den Damen teilte sich in Abwesenheit von Auftaktsiegerin Sandra Schmid (Sport Weiß) Stefanie Reichle (LV Donaueschingen/W 30) das Rennen klug ein und lief am Ende zum überlegenen Sieg in 52:22,6 Minuten. Zweite wurde U 20-Jugendsiegerin Hanna Bächle (LT Unterkirnach) vor Barbara Geist (LT VfB Bösingen/W 45) und Maria Schafbuch (Bad Dürrheim/W 50). Als Fünfte lief Martina Fleig (LT Furtwangen) als Zweite der W 45 vor Doris Ehrle (LSV Barrenogge) und Jeannine Tränkle (Sport Weiß Team/beide W 40) ins Ziel.

Auf den weiteren Plätzen folgten Ulrike Ketterer (W 35), Stephanie Künstle als W 20-Beste und Carolin Bösinger (LT TV Mönchweiler) als Zweite der W 30. Im Feld der 41 platzierten Damen wurde Sandra Gänsler (LSG Schwarzwald-Marathon) Gesamt-Elfte und Dritte der W 40, Hanna Hinterseh Zweite der U 20, Claudia Schondelmaier (beide Sport Weiß Team) Dritte der W 45, Franziska Baumann (Intersport Denzer Laufteam) Zweite der W 50) und Friedgard Veller Siegerin der W 65.