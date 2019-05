Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SV Überauchen – FC Tannheim 0:3 (0:2). Tannheim trat von Beginn an sehr geschlossen auf und verdiente sich die 2:0-Pausenführung durch Tore von Nico Farace und Maximilian Wolfram. Nach dem Seitenwechsel wurde Überauchen offensiver. Ein Eigentor nach 73 Minuten entschied die Partie zugunsten der Gäste, die ihren Negativlauf der vergangenen Wochen stoppten. Tore: 0:1 (9.) Farace, 0:2 (40.) Wolfram, 0:3 (73.) ET. ZS: 100. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

NK Hajduk VS – SV Rietheim 4:0 (2:0). Hajduk war von Beginn an die bessere Mannschaft und effektiv vor dem Tor. War es in Hälfte eins Hrvoje Jozinovic mit einem Doppelpack, traf nach dem Seitenwechsel Josip Jozinovic zweifach. Tore: 1:0 (38.) Hrvoje Jozinovic, 2:0 (45.) Hrvoje Jozinovic, 3:0 (65.) Josip Jozinovic, 4:0 (68.) Josip Jozinovic. ZS: 60. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

FC Pfaffenweiler – FC Brigachtal 2:7 (1:4). In einem Chancenfestival war Brigachtal die klar bessere Mannschaft und gewann auch in der Höhe verdient mit 7:2. Andre Weets und Christoph Bausch erzielten jeweils einen Doppelpack. Tore: 0:1 (13.) Dennis Kleiser, 1:1 (15.) Marc Drzyzga, 1:2 (17.) Weets, 1:3 (29.) Weets, 1:4 (36.) Bausch, 1:5 (58.) Bausch, 1:6 (62.) ET, 1:7 (74.) Florian Blust, 2:7 (82.) Jan Ludwig. ZS: 60. SR: Fabrice-Andre Moosmann (Schramberg).

FC Kappel – FC Dauchingen 1:5 (1:1). Nach ausgeglichenem Beginn brachte Patrick Schindler den Spitzenreiter in Führung, ehe Steffen Krickl nur kurz darauf ausglich. Nach der Pause war Dauchingen klar besser und verdiente sich mit Toren von Marcel Geiger, Philipp Kirsch und Marius Eisele den klaren Auswärtssieg. Tore: 0:1 (29.) Schindler, 1:1 (31.) Krickl, 1:2 (49.) Geiger, 1:3 (56.) Geiger, 1:4 (72.) Kirsch, 1:5 (82.) Eisele. ZS: 120. SR: Fin Brunner (Triberg).

Spfr. Neukirch – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:3 (1:1). Nach ausgeglichenem Beginn brachte Dominik Maier die Gäste vor 270 Zuschauern per Kopf in Führung, ehe Dominik Hellenbrand und Patrick Gruber die Partie für Neukirch drehten. Die SG steckte aber nicht auf, kam in Minute 75 durch Marcel Schmidt zum Ausgleich und erzielte in Minute 85 durch Carsten Willmann den glücklichen Siegtreffer. Tore: 0:1 (23.) Maier, 1:1 (33.) Hellenbrand, 2:1 (67.) Gruber, 2:2 (76.) Schmidt, 2:3 (85.) Willmann. ZS: 270. SR: Lukas Stiepermann (Villingen).

Die Spiele VfB Villingen – FC Schönwald sowie FC Schonach II – SV Niedereschach sind ausgefallen.