von Helmut Junkel

Fußball-Kreisliga B; Staffel 3: (ju) Für 24 Stunden lösten die SG Schluchsee/Feldberg und der FC Bernau den SV Saigf an der Tabellenspitze ab. Am Sonntag schlug Saig jedoch zurück und führt die Staffel wieder an.

SV Göschweiler – SV St. Märgen 3:0 (2:0). Tore: 1:0 (41.) Viktor Lampel, 2:0 (43.) IvanTominc, 3:0 (83.) V. Lampel. ZS: 70. SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen).

FC Neustadt II – FC Bernau 1:4 (1:2). Tore: 0:1 (15.) Mario Maier, 0:2 (22.) Matthias Waßmer. 1:2 (45.+1) Arthur Balke, 1:3 + 1:4 (51.+67.) Yannic Spitz. ZS: 60. Bes. Vork.: GR (84.) Neustadt. SR: Michael Rönicke (Prechtal).

VfB Mettenberg – SG Schluchsee/Feldberg 2:4 (1:1). Tore: 0:1 (7.) Lukas Laber. 1:1 (34.) Ruben Gantert, 1:2 (52.) L. Laber, 2:2 (54.) R. Gantert, 2:3 (77.) Max Booz. 2:4 (87.) L. Laber. ZS: 80. Bes. Vork.: G-r K (86.) Schluchsee/Feldberg. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

TuS Rötenbach – SV Titisee 1:1 (0:1). Tore: 0:1 (43.) Frank Faller, 1:1 (63.) Sebastian Wehrle. ZS: 50. Bes. Vork.: G-r K (85..) Titisee. SR: Mike Perko (Bräunlingen).

SV Friedenweiler – SV St. Blasien 3:0 (2:0). Tore: 1:0 (22.) Axel Mamangahn, 2:0 (23.) Robin Horl, 3:0 (46.) Stefan Messmer. ZS: 80. SR: Heinrich Hilzinger (Glottertal).

SV Saig – FC Reiselfingen 5:3 (3:1). Tore: 0:1 (8.) Stefan Kringe, 1:1 (10.) Theodoros Gorideris, 2:1 (23.) Maximilian Diemand, 3:1 +4:1 (44.+52.) Nicolas Winter, 4:2 (70.) Nick Blümel, 5:2 (75.) Sebastian Schaller, 5:3 (86.) Jonas Ganter. ZS: 90. SR: Anatoli Skirtac (Göschweiler).