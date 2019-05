von SK

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Nachdem die SG St. Georgen/Peterzell (33 Punkte) am vergangenen Wochenende die Tabellenführung erobert hat, gilt es diese am Sonntag beim FC Mönchweiler (21) zu verteidigen. Ende September gelang der SG auf eigenem Platz ein 3:1-Erfolg. Die Gastgeber feierten am vergangenen Spieltag einen 3:0-Erfolg beim A.S.C. St. Georgen und wollen nun auch die zweite Elf aus der Bergstadt ärgern. Platz eins musste zuletzt der FC Gütenbach (31) räumen. Wollen die Gütenbacher weiterhin Anschluss halten, sollte beim FC Weiler (27) ein Sieg her. Weiler indes hat selbst noch Chancen auf einen der ersten zwei Plätze und wird nach dem 2:1-Erfolg gegen Unterkirnach nachlegen wollen. Der Tabellendritte, die SG Buchenberg/Neuhausen (30), empfängt auf eigenem Platz den SV Nußbach (21). In der Vorrunde feierte die SG in Nußbach einen hart umkämpften 3:2-Sieg.

Der FK Bratstvo Villingen (30) hofft auf viele Punkteteilungen und Ausrutscher der davor platzierten Teams. FKB könnte ein Gewinner des Spieltags werden, denn die Heimaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht A.S.C. St. Georgen (5) ist machbar. FKB gewann den ersten Vergleich mit 6:2 Toren. Im einzigen Spiel am Samstag empfängt NK Zagreb Villingen (16) die Sportfreunde Schönenbach (6). Nachdem die Schönenbacher am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg feierten, rechnen sie sich auch bei Zagreb etwas aus. In einem weiteren Spiel ist der FC Unterkirnach (25) Gastgeber für den FC Triberg (29).

Spitzenspiel in Döggingen

Staffel 2: Nur zwei Punkte trennen die ersten vier Mannschaften. Die Meisterschaft ist spannend wie selten. Hinter den vier Teams lauern zumindest weitere drei Mannschaften, die ganz oben noch eingreifen können. Der Spitzenreiter FC Wolterdingen (28) brachte zuletzt einen Punkt aus Bad Dürrheim mit, der noch wertvoll werden kann. Am Sonntag sind die Wolterdinger Gastgeber für den SV Ewattingen (21) und wollen mit einem Sieg die Spitzenposition untermauern. Ende September gab es in Ewattingen eine 1:1-Punkteteilung. Sollte sich diese wiederholen, würde es wohl nur die Konkurrenten der Wolterdinger freuen. Das einzige Spiel am Samstag ist gleichzeitig das Spitzenspiel. Die SG Döggingen/Hausen vor Wald (27) empfängt den FC Bad Dürrheim II (26). Wollen die Kurstädter nicht frühzeitig alle Chancen auf den sofortigen Wiederaufstieg verspielen, müssen sie punkten. Möglicherweise stehen Akteure aus dem Landesliga-Kader im Team. Die SG Döggingen wird sich gern an den ersten Vergleich erinnern. In Bad Dürrheim gelang ein 1:0-Erfolg. Spielfrei schaut der Tabellendritte SG Unadingen/Dittishausen (25) am Wochenende zu.

Ein Stadtderby gibt es zwischen dem SV Mundelfingen (22) und dem FC Hüfingen (15). Außerdem empfängt der TuS Blumberg (10) die SG Aulfingen/Leipferdingen (24). Der FC Grüningen hofft, auf eigenem Platz gegen den SV Geisingen II (18) die bisher mageren vier Punkte aufzustocken.

Schluchsee gegen Titisee

Staffel 3: (ju) Am 17. Spieltag hat das Führungsduo lösbare Aufgaben. Jeweils drei Partien finden am Samstag und Sonntag statt. Als klarer Favorit reist am Samstag Tabellenführer SV Saig zum Tabellenneunten SV St. Märgen. Schon eine Punkteteilung wäre ein Achtungserfolg für die Gastgeber. Den Heimvorteil möchte der Rangzehnte FC Reiselfingen gegen die zweite Mannschaft des Landesligisten FC Neustadt zum Sieg nutzen. Völlig frei und unbefangen kann der Tabellendritte FC Bernau in das Heimspiel gegen den Rangsechsten TuS Rötenbach gehen. Die Chancen auf einen der ersten zwei Plätze sind in Bernau nur noch minimal und theoretischer Natur. In den drei Spielen am Sonntag ist die SG Schluchsee/Feldberg gegen den SV Titisee klarer Favorit und strebt einen Pflichtsieg an. Die Gastgeber um Trainer Andreas Zimmermann hoffen, weiterhin mit Saig um den Titel zu spielen. In einem Derby empfängt der Vorletzte SV St. Blasien den VfB Mettenberg. In einem weiteren Spiel empfängt der SV Friedenweiler den Tabellenfünften SV Göschweiler.