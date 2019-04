von Helmut Junkel

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Mit einem Zähler Vorsprung geht der FC Gütenbach (31 Punkte) in den 16. Spieltag. Auf eigenem Platz empfangen die Gütenbacher die SG Buchenberg/Neuhausen (27). In der Vorrunde gelang Gütenbach ein 3:2-Erfolg bei der SG. Erneut ist mit einem umkämpften Spiel zu rechnen. Etwas einfacher scheint da die Aufgabe des Tabellenzweiten SG St. Georgen/Peterzell (30) im Heimspiel gegen NK Zagreb Villingen (16). Der ebenfalls noch aussichtsreich im Rennen liegende FC Triberg (29) ist bei den Sportfreunden Schönenbach (3) klar favorisiert. Schönenbach wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg. Die Vorrundenpartie in Triberg endete mit einem 5:2-Sieg der Triberger. Beim SV Nußbach (21) erwartet FKB Villingen (27) eine knifflige Aufgabe. Im einzigen Spiel am Samstag ist der A.S.C. St. Georgen (5) Gastgeber für den FC Mönchweiler (18). Vervollständigt wird der Spieltag mit der Partie der Tabellennachbarn FC Weiler (24) gegen den FC Unterkirnach (25). Den ersten Vergleich in der Vorrunde entschied Unterkirnach mit 3:0 Toren für sich.

Staffel 2: In Bad Dürrheim steigt am Samstag das Spitzenspiel. Der Tabellenzweite FC Bad Dürrheim II (25) empfängt Spitzenreiter FC Wolterdingen (27). Die Gastgeber wollen nach dem Abstieg aus der Kreisliga A möglichst gleich im ersten Anlauf zurück und dürfen sich keine Niederlage erlauben, um die Chancen zu wahren. Wie es geht, zeigten die Kurstädter in der Vorrunde, als sie in Wolterdingen die Partie mit 5:1 Toren für sich entschieden. Inzwischen scheint Wolterdingen gefestigter zu sein. Die Gäste wollen sich revanchieren und gleichzeitig ihre Ambitionen untermauern. Eine Punkteteilung in dem Spitzenspiel würde sicherlich der SG Döggingen/Hausen vor Wald (24) gefallen. Die SG Döggingen ist im einzigen Spiel am Samstag Gastgeber für den FC Grüningen (4) und klar favorisiert. In Grüningen feierte die SG in der Vorrunde einen klaren 4:0-Erfolg. Im Titelrennen ist auch weiterhin die SG Unadingen/Dittishausen (23), die jedoch beim SV Ewattingen (21) keine leichte Aufgabe zu lösen hat. Schließlich schaut auch Ewattingen in der Tabelle nach oben. Ewattingen überraschte die SG Unadingen bereits in der Vorrunde mit einem 4:1-Erfolg. Wie diese Partie scheint auch das Spiel zwischen der SG Aulfingen/Leipferdingen (23) gegen den SV Mundelfingen (21) eine Partie von zwei Mannschaften auf Augenhöhe zu werden. Im ersten Vergleich in Mundelfingen gab es sieben Tore zu sehen, wobei Mundelfingen mit 4:3 als Sieger vom Platz ging. Zwei Tabellennachbarn stehen sich in der Partie FC Hüfingen (12) gegen SV Geisingen II (18) gegenüber. Spielfrei schauen die Akteure des TuS Blumberg am Wochenende zu.

Staffel 3: (ju) Ein möglicherweise vorentscheidendes Spiel im Kampf um die Meisterschaft steigt in Saig. Der Der Tabellenführer SV Saig empfängt den Rangdritten FC Bernau. Der Gastgeber um Trainer Tristan Diemand darf sich keine Niederlage erlauben, denn dann wäre Bernau neuer Spitzenreiter. Eine Punkteteilung ließe den Titelkampf weiterhin offen. Interessant verspricht die Partie des Tabellenzweiten SG Schluchsee/Feldberg gegen den FC Reiselfingen zu werden. Mit einem Heimsieg würde das SG-Team von Andreas Zimmermann Platz eins übernehmen, sollte es in Saig ein Unentschieden geben. In den restlichen drei Partien geht es sportlich nicht mehr um viel. Am Samstag erwartet der Tabellenfünfte VfB Mettenberg den fünf Punkte zurückliegende SV Friedenweiler und kann sich mit einem Sieg auf den vierten Rang verbessern. Als klarer Favorit geht der rangsechste TuS Rötenbach in das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV St. Blasien. Zum Schlusslicht SV Titisee reist der SV St. Märgen und peilt drei Punkte an.