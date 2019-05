von SK

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (ju) Im Spitzenspiel gewann die SG Döggingen/Hausen vor Wald gegen den FC Bad Dürrheim II und behauptete den zweiten Rang. Für die Kurstädter rückt die sofortige Rückkehr in die Kreisliga A in immer weitere Ferne. Tabellenführer FC Wolterdingen bezwang den SV Ewattingen mit 3:1 und bleibt an der Spitze. In den fünf Partien gab es nur zwölf Treffer.

SG Döggingen/Hausen vor Wald – FC Bad Dürrheim II 3:1 (3:0). Tore: 1:0 (2.) Yannick Zobel, 2:0 (15.) Matthias Lassak, 3:0 (43.) Y. Zobel, 3:1 (81.) Michael Tramm. ZS: 50. SR: Joachim Rendler (Weizen).

TuS Blumberg – SG Aulfingen/Leipferdingen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 (83.) Mario Heizmann, 1:1 (90.+2) Egor Mattegit. ZS: 60. SR: Jürgen Buhl (Mühlheim a.d.D.).

SV Mundelfingen – FC Hüfingen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 (52.) Marian Jerg. ZS: 80. Schiedsrichter: Peter Krämer (Donaueschingen).

FC Grüningen – SV Geisingen II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 (57.) Caner Ünal. ZS: 20. SR: Pascal Czech (Neuhausen).

FC Wolterdingen – SV Ewattingen 3:1 (2:1). Tore: 1:0 (1.) Robert Gliese, 1:1 (12.) Jonas Trenz, 2:1 (43.) R. Gliese, 3:1 (90.+1) Achille Romuald Ebongue Pidy. ZS: 90. SR: Karl-Heinz Walter (Tannheim).