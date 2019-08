Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Mit drei Spielen startet am Wochenende die Kreisliga B 1 in die neue Saison. Neu dabei sind die Absteiger aus der Kreisliga A, der SV Niedereschach und der FC Schonach II, sowie der aus der B 4 gekommene FC Furtwangen II. Neu ist zudem die Spielgemeinschaft Mönchweiler/Peterzell, während St. Georgen nach dem Ende der Spielgemeinschaft mit Peterzell wieder mit einer eigenen Mannschaft startet.

Personell gab es beim SV Niedereschach kaum Veränderungen, sodass die Elf durchaus gute Chancen hat, die ersten Plätze anzupeilen. „Wenn wir in die Favoritenrolle gedrängt werden, nehmen wir das so hin. Wir wollen vorne mitmischen und haben sicherlich auch genügend Potenzial in unserem Kader“, sagt Spielertrainer Marco Tümpel. Einen alleinigen Topfavoriten macht Tümpel nicht aus. „FKB, Weiler oder Triberg werden auch ganz oben mitmischen. Fünf, sechs Mannschaften haben Chancen.“

Personelle Sorgen sorgten dafür, dass sich der FC Schonach II in der vergangenen Saison schnell mit dem Abstieg aus der Kreisliga A anfreunden musste. Da es aktuell auch in der Landesliga-Elf der Schonacher einige Ausfälle gibt, müssen dort Spieler aushelfen, die für die zweite Mannschaft eingeplant sind. Zieht sich das erneut durch die Saison, wird Schonach wohl kaum für einen der ersten Plätze in Betracht kommen.

Mit den Zugängen von Florian Qorraj und Heiko Holzapfel hat der FC Triberg Spieler zurückgeholt, die in den vergangenen Jahren Erfahrung in höheren Ligen sammelten. In der Vorsaison verspielten die Triberger am letzten Spieltag Platz zwei und verpassten damit die Aufstiegsspiele zur Kreisliga A. Durch die Verstärkung mit den Rückkehrern wird Triberg von vielen Trainern die Meisterschaft zugetraut. Die Elf startete am Samstag gegen den FKB Villingen und kann in der Partie gleich ein Zeichen setzen.

Mit großen Zielen startet der FC Weiler. „Wir haben in der vergangenen Saison gegen alle Teams gewonnen, die in der Tabelle vor uns standen. Wir haben die Aufstiegsspiele gegen die hinter uns platzierten Mannschaften verspielt. Wir wollen Platz vier verbessern. Wir fühlen uns bereit, ganz oben anzugreifen“, sagt Trainer Jörg Bastiansen. Er weiß aber auch, dass vier, fünf Teams das gleiche Ziel haben. „FKB und Triberg sind schwer zu bezwingen. Dennoch stellen wir uns der Herausforderung.“

Zweimal verpasste FK Bratstvo Villingen zuletzt knapp den Aufstieg. Der ehemalige Landesligist will wieder raus aus der Kreisliga B. Die Elf zeichnete zuletzt eine große Offensivkraft aus. Die 64 Treffer wurden von keinem Konkurrenten überboten. In den Vorbereitungsspielen gelang nur ein Sieg.

Mit einem großen Kader startete die neue SG Mönchweiler/Peterzell in die Vorbereitung. „Wir wollten zunächst einmal allen verfügbaren Spielern die Chance geben, sich zu empfehlen. Später werden wir den Kader reduzieren, wobei die Positionen für das erste Spiel fast schon vergeben sind“, sagt Trainer Holger Müller. Die neue Spielgemeinschaft startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen NK Zagreb. Die Mehrzahl der Spieler kennt sich bereits aus den Jugendmannschaften der SG. Müller peilt eine Platzierung unter den fünf besten Mannschaften an. Die Meisterschaft werden für ihn Niedereschach, Triberg, Weiler und eine Überraschungself unter sich ausmachen.

Nach nur einer Saison ging die Spielgemeinschaft mit Peterzell wieder auseinander und der FV/DJK St. Georgen steht wieder auf eigenen Füßen. Die Bergstädter werden als große Unbekannte eingeschätzt. Die Elf steigt erst am zweiten Spieltag mit dem Derby in Triberg in die Saison ein. Dann geht es zum FC Weiler.

Mit dem neuen Trainer Günter Hirsch startet der FC Unterkirnach, um wieder besser als zuletzt Platz sieben abzuschneiden. „Unsere Vorbereitung verlief eher durchwachsen. Von den elf Spielern, die ich für eine Startformation im Blick habe, waren bei den Testspielen nie mehr als fünf verfügbar. Wir müssen die Vorbereitung verlängern und daher rechne ich die ersten drei Punktspiele mit den Findungsprozess ein“, sagt Hirsch und fügt an: „Die Vorgabe, um den Aufstieg mitzuspielen, gibt es bei uns im ersten gemeinsamen Jahr nicht. Triberg, Mönchweiler/Peterzell und eventuell auch Schönenbach sehe ich da in einer weitaus besseren Ausgangsposition.“

Der SV Nußbach schloss die vergangene Saison auf Rang acht ab. Im letzten Testspiel unterlag die Elf von Trainer Richard Dittrich dem TuS Oberbaldingen. Nußbach beginnt am Sonntag in Unterkirnach und muss wieder mehr auf die Heimstärke setzen, nachdem es zuletzt auf eigenem Platz in elf Spielen nur 14 Punkte gab.

Nur 16 Punkte holte NK Zagreb Villingen aus den 22 Spielen der vergangenen Saison. Die Vorbereitung verlief durchwachsen. Gegen den FSV Schwenningen II gab es einen Erfolg. Primäres Ziel wird es sein, das Punktekonto aufzustocken und mehr Partien als in der vergangenen Saison (5) zu gewinnen.

Die Sportfreunde Schönenbach belegten in der vergangenen Runde ausschließlich die Tabellenplätze elf und zwölf. Mit der Rückkehr von Ex-Profi Mario Ketterer, gleichzeitig Geschäftsstellenleiter beim FC 08 Villingen, wird von Schönenbach in der kommenden Saison mehr zu erwarten sein, auch wenn Ketterer andeutete, dass er nicht in jedem Spiel dabei sein wird. Die Testspiele mit Siegen in Hüfingen, bei Furtwangen II sowie gegen Hajduk VS zeigen, dass der Trend nach oben geht.

Nach drei Jahren in der Kreisliga B, Staffel 4, ist der FC Furtwangen II neu in der Liga. Die Bregtäler erhoffen sich, die Lücke zwischen der Landesliga- und Reserve-Elf etwas zu schließen. Immerhin war die Elf in der Staffel 4 immer mit vorne dabei. Gleich die erste Partie, das Bregtal-Derby gegen Schönenbach am 31. August, wird zur Standortbestimmung. In einem Test am 3. August zwischen beiden Teams setzte sich Schönenbach mit 3:1 durch.