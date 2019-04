Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TuS Oberbaldingen – SSC Donaueschingen 2:4 (2:1). (mst) In einer kurzweiligen Partie gingen die Außenseiter aus Oberbaldingen durch ein Eigentor nach 13 Minuten in Führung. Zwar gelang dem SSC durch Jochen Reihs der Ausgleich per Elfmeter, der TuS ging aber dank eines Treffers von Niklas Schumacher mit einer 2:1-Führung in die Pause. In Abschnitt zwei drehte der SSC in Überzahl die Partie, gewann am Ende verdient mit 4:2 und ist nun Tabellenführer. Tore: 1:0 (13.) ET, 1:1 (28.) Reihs, 2:1 (31.) Schumacher, 2:2 (58.) Andreas Ewald, 2:3 (67.) Serhat Özyildirim, 2:4 (81.) Reihs. ZS: 80. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

SV Gündelwangen – SG Riedöschingen/Hondingen 0:3 (0:2). Die SG war vom Anpfiff weg die bessere Mannschaft und ließ die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen. Schon nach fünf Minuten gingen die Gäste durch ein Eigentor in Führung, kurz vor der Pause legte Patrick Bäurer per Konter nach. In Hälfte zwei dasselbe Bild, Manuel Martin machte mit dem 3:0 alles klar. Tore: 0:1 (5.) ET, 0:2 (44.) Bäurer, 0:3 (55.) Martin. ZS: 100. SR: Aykut Demiral (Bräunlingen).

FC Lenzkirch – FC Löffingen II 1:2 (0:1). Löffingen bestimmte die erste Hälfte und ging durch einen Kopfballtreffer von Daniel Sprißler nach 19 Minuten in Führung. Gleich nach Wiederbeginn markierte Matthias Haas mit einem Fernschuss den Ausgleich, in der Folge vergab Lenzkirch dann Chancen am laufenden Band. Die Wende brachte eine Gelb-Rote Karte für Lenzkirch, woraufhin Nico Wider das 1:2 für effektive Gäste köpfte. Tore: 0:1 (19.) Sprißler, 1:1 (47.) Haas, 1:2 (70.) Wider. ZS: 90. SR: Stephan Niggemeier (Unterkirnach). Gelb-Rot: FCL (70.). Rot: FCL (90.).

SV Eisenbach – FV Möhringen 0:3 (0:2). Bereits zur Pause lag der FV Möhringen nach Toren von Lukas Klüppel und Mohamed Gomina mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel war Eisenbach um den Anschluss bemüht, wurde aber durch Stephan Paulsen ausgekontert. Tore: 0:1 (17.) Klüppel, 0:2 (44.) Gomina, 0:3 (71.) Paulsen. ZS: 80. SR: Ralph Hettich (St. Peter).

SV Grafenhausen – FC Pfohren 2:1 (0:1). In einer ausgeglichenen Partie nutzte Sebastian Boma schon nach acht Minuten einen Abwehrfehler zur Gästeführung. Nach der Pause erzielte Florian Haselbacher frei vor dem Tor den Ausgleich, ehe Michael Eichhorn in der dritten Minute der Nachspielzeit per Schlenzer in die lange Ecke den schmeichelhaften Heimsieg für den SV Grafenhausen besiegelte. Tore: 0:1 (8.) Boma, 1:1 (59.) Haselbacher, 2:1 (90.+3) Eichhorn. ZS: 120. SR: Benedikt Fleig (Brigachtal).

TuS Bonndorf II – SV Öfingen 6:0 (5:0). Schon zur Pause war angesichts des 5:0-Zwischenstandes die Messe gelesen. Jonas Saddedine und Uwe Knaak erzielten jeweils einen Doppelpack. Auch in der Höhe geht dieser Sieg in Ordnung. Tore: 1:0 (5.) Saddedine, 2:0 (11.) Knaak, 3:0 (13.) Saddedine, 4:0 (21.) Knaak, 5:0 (34.) Marcel Hertenstein, 6:0 (64.) Simon Büche. ZS: 60. SR: Chris Schäper (Villingen).

SV Aasen – SG Kirchen-Hausen 2:0 (2:0). Aasen spielte eine starke erste Hälfte und führte zur Pause verdient mit 2:0. Bei beiden Treffern überlupfte Thomas Schwab den Gäste-Torhüter. Nach dem Seitenwechsel war die SG druckvoller, schwächte sich jedoch mit einem Platzverweis selbst und kam nicht mehr zum Anschluss. Tore: 1:0 (24.) Schwab, 2:0 (31.) Schwab. ZS: 180. SR: Felix Gärtner (Dauchingen). Gelb-Rot: SG (66.).