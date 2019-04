Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – VfB Villingen 3:1 (1:1). (mst) Verdienter Heimsieg im Villinger Stadtderby: Nachdem der VfB den besseren Start erwischte und schon nach fünf Minuten durch Christian Wanzo in Führung ging, steigerte sich die DJK. Valentino Giusa drehte mit einem Doppelpack das Spiel, ehe Philipp Schwind in Minute 55 für den Endstand sorgte. Tore: 0:1 (5.) Wanzo, 1:1 (14.) Giusa, 2:1 (47.) Giusa, 3:1 (55.) Schwind. ZS: 120. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

FC Brigachtal – FC Schonach II 4:1 (1:1). Die Hausherren fanden besser in die Partie, Dennis Kleiser traf bereits nach fünf Minuten. In der Folge bewegten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, Mario Wisser erzielte den verdienten Ausgleich für die Gäste. Nach der Pause war Brigachtal die klar bessere Mannschaft und machte mit drei Treffern in den letzten 20 Minuten den verdienten Sieg klar. Tore: 1:0 (5.) Kleiser, 1:1 (27.) Wisser, 2:1 (70.) Kleiser, 3:1 (74.) Christoph Bausch, 4:1 (87.) Marc Albrecht. ZS: 100. SR: Asim Huremovic (Schwenningen).

SV Rietheim – FC Kappel 3:0 (2:0). Klare Sache: Der SV Rietheim war von Beginn an die bessere Mannschaft und ging nach 13 Minuten durch Markus Neumann verdient in Führung. Auch in der Folge ließen die Hausherren nicht nach und legten kurz vor der Pause durch Stephan Groß nach. Kappel fand offensiv kaum statt, Rietheim hingegen machte mit dem 3:0 durch Tobias Groß alles klar. Tore: 1:0 (13.) Neumann, 2:0 (42.) Stephan Groß, 3:0 (82.) Tobias Groß. ZS: 120. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – NK Hajduk VS 1:1 (0:0). In einem offenen Schlagabtausch ließen beide Mannschaften viele gute Chancen aus. Nach torloser erster Hälfte brachte Matthias Kopp die SG in Minute 65 per Abstauber in Führung. In der Folge ließen die Gastgeber das 2:0 liegen und wurden dafür durch Gabriel Gasic zehn Minuten vor dem Abpfiff bestraft. Am Ende stand ein gerechtes 1:1. Tore: 1:0 (65.) Kopp, 1:1 (80.) Gasic. ZS: 120. SR: Cedo Danilovic (Immendingen).

FC Tannheim – Spfr. Neukirch 2:1 (1:1). In einem ausgeglichenen Spiel war Tannheim effektiver vor dem Tor und behält dadurch die drei Punkte. Zwar brachte Samuel Kaltenbach die Gäste nach gut einer halben Stunde in Führung, Tannheim drehte aber die Partie durch Tore von Maximilian Wolfram und Florian Kreuz. Tore: 0:1 (36.) Kaltenbach, 1:1 (45.) Wolfram, 2:1 (70.) Kreuz. ZS. 150. SR: Valeri Baidin (Königsfeld). Gelb-Rot: Neukirch (90.).

SV Niedereschach – SV Überauchen 2:1 (1:1). Niedereschach dominierte die erste Hälfte und ging durch einen Distanzschuss von Christopher Hackenbruch verdient in Führung. Mit ihrer ersten Chance stellten die Gäste allerdings kurz vor der Pause durch Bernd Weets den Ausgleich her. Nach der Halbzeit ging es hin und her, gegen Ende waren die Hausherren am Drücker und gewannen in Überzahl durch einen späten Siegtreffer von Mario Dörflinger am Ende verdient mit 2:1. Tore: 1:0 (25.) Hackenbruch, 1:1 (40.) Weets, 2:1 (86.) Dörflinger. ZS: 120. SR: Lukas Fleig (Brigachtal). Gelb-Rot: SVÜ (83.).

FC Schönwald – FC Pfaffenweiler II 3:1 (1:0). Schönwald war die klar bessere Mannschaft und verpasste einen deutlicheren Sieg. Christian Allgaier brach den Bann, ehe Marius Stotz gegen inzwischen nur noch zu zehnt agierende Gäste in Hälfte zwei nachlegte. Zwar gelang Pfaffenweiler noch der Anschluss, Manuel Krüger stellte jedoch fünf Minuten vor dem Ende den Endstand her. Tore: 1:0 (14.) Allgaier, 2:0 (70.) Storz, 2:1 (81.) Westphal, 3:1 (85.) Krüger. ZS: 100. SR: Anton Schmider (Steinach). Gelb-Rot: FCP (49.).