Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nach der ersten Saisonhälfte ist an der Tabellenspitze noch keine Vorentscheidung gefallen. Punktgleich führen der FC Lenzkirch und Aufsteiger SG Kirchen-Hausen die Staffel an, wobei Kirchen-Hausen noch eine Partie weniger ausgetragen hat. Dahinter rechnen sich der SSC Donaueschingen und der SV Hinterzarten noch gute Chancen aus, ihre Plätze zwei und drei aus der vergangenen Saison zu wiederholen oder gar zu verbessern. Im Tabellenkeller ist Oberbaldingen bereits etwas abgefallen. Da es durch die Staffelreduzierung auf 14 Mannschaften noch einmal einen vermehrten Abstieg gibt, ist der Kreis der gefährdeten Teams groß. Am Wochenende wird die Saison fortgesetzt.

Nach neun Jahren in den zweistelligen Tabellenregionen überwinterte der FC Lenzkirch als Spitzenreiter. Ganz überraschend kommt der Leistungssprung nicht, wurden doch vor der Saison einige ehemalige Lenzkircher, die zwischenzeitlich in höheren Ligen spielten, zurückgeholt. Auch in der Winterpause schlugen die Lenzkircher nochmals zu, womit die Elf von Trainer Zejlko Cosic ein ernsthafter Titelkandidat geworden ist. Vom FC Neustadt kam Peter Orosaj und vom FC Erzingen Steffen Hönig hinzu. Bereits am 24. März steht das Top-Spiel in Lenzkirch gegen Kirchen-Hausen auf dem Spielplan. Cosic wird nach der Saison sein Engagement in Lenzkirch beenden.

Außergewöhnlich gut schlug sich bisher Aufsteiger SG Kirchen-Hausen. Die Elf um Trainer Peter Tumler, der bereits für die Saison 2019/20 verlängert hat, darf sich sogar Hoffnungen auf einen Durchmarsch in die Bezirksliga machen. „Wir werden angreifen. Wir haben eine gute Mannschaft, die auch in der Bezirksliga nicht chancenlos wäre. Wir werden versuchen, dieses Ziel zu erreichen“, sagt Tumler ungewohnt offensiv. Der Trainer ist von Winter-Neuzugang Luca Colucci (SV Nendingen) begeistert. „Ein ganz feiner Fußballer.“ Da auch Andy Krukenberg nach längerer Verletzung wieder im Training steht, hat die SG eine schlagkräftige Elf, um Lenzkirch herauszufordern.

Von Platz drei startet der SSC Donaueschingen in die zweite Saison-Hälfte. Trainer Thomas Minzer hat in der Winterpause für weitere zwölf Monate verlängert. „Wir haben die Qualität, um weiterhin in der Liga ganz oben mitzuspielen. Allerdings hat sich in der Winterpause unser Kader etwas verkleinert“, betont Minzer. Eine gute Abschlussplatzierung sei daher auch davon abhängig, ob die Elf ohne größeres Verletzungspech durchkommt, denn weitere Ausfälle seien kaum zu kompensieren. Prunkstück der Schellenberger war bisher die gute Abwehr. In 15 Spielen gab es nur 18 Gegentreffer. Kein anderes Team in der Staffel ist besser. Allerdings gelte es, im Torabschluss effizienter aufzutreten. Minzer: „Wir müssen die richtige Balance finden.“

Nach einem schwachen Saisonstart arbeitete sich der SV Hinterzarten zwischenzeitlich einmal bis auf Rang zwei nach oben, bevor es wieder etwas bergab ging. Mit Platz drei verpasste die Elf in der vergangenen Saison die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga. Noch ist der Rückstand der Hinterzartener auf die zwei Top-Platzierungen überschaubar, doch viele Patzer sollte sich die Elf von Trainer Kay Ruf nicht mehr leisten.

Mit 26 Punkten und Rang fünf hat sich der SV Öfingen eine gute Ausgangsposition geschaffen. „Wir werden noch zehn bis zwölf Punkte brauchen, um zunächst den Ligaerhalt abzusichern. Das ist das primäre Ziel. Danach dürfen wir uns gern über andere Dinge unterhalten“, sagt Trainer Jörg Kienast. Die Vorbereitung beschreibt Kienast als „zäh“. Oft hätten wichtige Akteure wegen Krankheiten gefehlt. „Ich weiß aktuell noch nicht, wo wir stehen. Spitzenreiter Lenzkirch wird uns gleich im ersten Spiel die Frage beantworten“, ergänzt Kienast.

Noch im vergangenen Jahr gab der SV Aasen die Verlängerung mit Trainer Axel Schweizer bekannt. Die erst im vergangenen Sommer nach dem Aufstieg begonnene Zusammenarbeit verlief nicht nur wegen der 25 Punkte und Rang sechs bisher sehr erfolgreich. Aasen hat sich bereits ein schönes Polster auf die Abstiegsränge geschaffen. Mit 39 Treffern hat der Aufsteiger zudem den zweitbesten Angriff der Staffel und die zweitbeste Abwehr. „Gelingt uns ein guter Start, schauen wir gern in der Tabelle ein Stück weiter nach oben. Zunächst aber gilt es, für den Ligaerhalt zu punkten“, sagt Schweizer.

Auf den ersten Blick scheint der SV Grafenhausen bei neun Punkten Rückstand auf die zwei Spitzenplätze schon deutlich distanziert, doch die Elf von Trainer Nils Boll hat zwei Spiele weniger als Spitzenreiter Lenzkirch ausgetragen und hat gute Chancen, bei der Titelvergabe noch ein Wörtchen mitzusprechen. Für die nötigen Treffer soll weiterhin Torjäger Florian Haselbacher sorgen. Mit Andreas Stritt, Blerim Kushutani und Alexander Schäuble stehen drei wichtige Akteure nach Verletzungen wieder zur Verfügung.

In den vergangenen Jahren pendelte der SV Eisenbach oft zwischen den Kreisligen A und B. Der aktuell achte Platz macht Hoffnung, dass es im zweiten Jahr nach dem Aufstieg nicht gleich wieder nach unten gehen muss. Neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz sind ein kleines Polster, aber kein Ruhekissen. Die Elf von Trainer Marco Heinrich muss schnell nachlegen.

Nach einem ausgezeichneten Start in die Saison ging es beim Bezirksliga-Absteiger SG Riedöschingen/Hondingen zuletzt bis auf Rang neun bergab. „Wir werden vom Start weg fleißig Punkte für den Klassenerhalt sammeln müssen. Wir haben zum Auftakt einige Spiele gegen Mannschaften, die in der Tabelle hinter uns stehen. Diese Partien müssen wir nutzen, um unser Konto aufzustocken“, sagt Trainer Roland Waldraff. In der Vorbereitung legte der Trainer großen Wert auf eine gute Fitness der Spieler. Die gewonnenen Eindrücke stimmen Waldraff zuversichtlich. „Unsere Trainingseinheiten und auch die Vorbereitungsspiele waren gut. Ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl in die zweite Saison-Hälfte.“

Für den FC Pfohren verlief die Saison bisher enttäuschend. In der Winterpause erfolgte die Trennung vom bisherigen Trainer Dominic Häring. Bis zum Ende der Saison übernimmt Andreas Binder, der früher beim SV Hölzlebruck arbeitete. Binder: „Wir haben mit dem SSC Donaueschingen und Hinterzarten ein schwieriges Auftaktprogramm. Andererseits kannst du dir mit Achtungserfolgen zusätzlich Selbstvertrauen holen. Für uns gilt es, schnell die gefährliche Zone zu verlassen. Wir werden sicherlich noch einmal 17 Punkte brauchen, um auf der sicheren Seite zu sein. Das ist machbar.“

Mit Trainer Heinz Jäger will der FV Möhringen eine neue Mannschaft aufbauen, um perspektivisch wieder ganz oben mitzuspielen. Jäger setzt auf viele junge Spieler, für die ein Abstieg sicherlich ein Rückschlag wäre. Aktuell steht die Elf nur dank des besseren Torverhältnisses nicht auf einem der vier möglichen Abstiegsplätze. In der zweiten Saisonhälfte haben die Möhringer mehr Auswärts- als Heimspiele zu bestreiten. Auf fremden Plätzen gelang bisher noch kein Erfolg. Im Sommer planen die Möhringer, ein, zwei erfahrene Akteure den vielen jungen Spielern an die Seite zu stellen, um den Entwicklungsprozess voranzutreiben.

Viel haben sich die Spieler und Verantwortlichen beim SV Gündelwangen für die zweite Saisonhälfte vorgenommen. Die bisherigen 17 Punkte entsprechen laut Spielertrainer Jakub Sevimli nicht dem eigenen Anspruch. Sieben langzeitverletzte Akteure stehen jetzt wieder zur Verfügung. Zudem kam Torhüter Kevin Simonowsky vom FC Erzingen. Ebenfalls neu ist Meli Emeksiz, der bisher beim Ligakonkurrenten Bonndorf II spielte. Nun soll der Sprung auf einen sicheren Mittelfeldplatz gelingen.

Auf dem ersten Abstiegsplatz steht aktuell der FC Löffingen II, hat aber bei nur drei Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze noch alle Chancen in der eigenen Hand. Im dritten Jahr in der Liga zeigt die Leistungskurve im Team von Trainer Stefan Löffler dennoch nach unten. Ihm bereitete zuletzt die Trainingsbeteiligung Sorgen. Als Unterbau der Landesliga-Elf sei es wichtig, die Liga zu halten.

Magere neun Punkte fuhr Aufsteiger TuS Bonndorf II im bisherigen Saisonverlauf ein und muss ernsthaft befürchten, umgehend wieder in die B-Liga abzusteigen. Nach dem Aufstieg hatte sich die Elf um Trainer Peter Fechtig auf eine schwierige Saison eingestellt. Trotz der prekären Lage peilt er den Klassenerhalt an und setzt auf die erfahrenen Akteure Uwe Knaak, Peter Kessler und Michael Haberstroh, die ins Team zurückkehren.

Mit nur fünf Punkten aus 15 Spielen und einem miserablen Torverhältnis (minus 42) scheint der Weg des TuS Oberbaldingen zurück in die Kreisliga B vorprogrammiert. Kurz vor dem Start in die Rückrunde trennten sich der Verein und Trainer Markus Schmelzer „einvernehmlich“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nun soll Claudio Andreotti aus Bräunlingen versuchen, den Klassenerhalt noch zu schaffen.