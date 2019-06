Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (mst/ju) Spfr. Neukirch – SV Überauchen 3:2 (2:0). Ein wildes Spiel und Abstiegskampf pur gab es in Neukirch vor großer Kulisse mit rund 200 Besuchern. Am Ende feierten die Gastgeber gegen den SV Überauchen nach rund elf Minuten Nachspielzeit einen glücklichen 3:2-Sieg. In der ersten Halbzeit fand Neukirch gut ins Spiel und erzielte nach zehn Minuten durch Klausmann die Führung. Die Gastgeber waren überlegen und erhöhten fünf Minuten vor der Pause durch Gruber auf 2:0. Kämpferisch zeigten sich die Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die Partie wurde nun auch mit körperlicher Härte geführt. Die Gastgeber verloren den Faden und mussten zwei Strafstoßtore von Weets (58. + 73.) zum Ausgleich hinnehmen. Dramatisch verlief die Schlussphase mit vielen Unterbrechungen, die zu langer Nachspielzeit führten. In der 94. Minute gelang Hellenbrand mit einem Fernschuss aus 20 Meter die Führung der Platzherren. Nach Roter Karte musste Neukirch die letzten fünf Minuten in Unterzahl bestreiten, brachte den Sieg aber über die Zeit. Tore: 1:0 (10.) Tom Klausmann, 2:0 (40.) Patrick Gruber, 2:1 + 2:2 (58.+73./Fe) Bernd Weets, 3:2 (90.+4) Dominik Hillenbrand. Zuschauer: 200. Bes. Vork: Rote Karte (90.+6) Neukirch. Schiedsrichter: Stephan Niggermeier (Villingen).

FC Tannheim – DJK Villingen II 2:0 (2:0). Tannheim war von Beginn an die bessere Mannschaft und hatte ein deutliches Chancenplus. Ferdinand Schmid brachte die Hausherren nach 15 Minuten nach einem langen Ball verdient in Führung, ehe Manuel Müller nach einer halben Stunde aus dem Gewühl heraus nachlegte. Die DJK hatte kaum nennenswerte Chancen, sodass es beim verdienten 2:0 blieb. Tore: 1:0 (15.) Schmid, 2:0 (30.) Müller. ZS: 200. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

FC Dauchingen – FC Brigachtal 0:3 (0:1). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der Dauchingen die Latte traf, brachte Christoph Bausch die Gäste per Schlenzer in die lange Ecke in Führung. Nach dem Seitenwechsel war Dauchingen wieder aktiver und traf ein zweites Mal nur den Querbalken, ehe Marc Albrecht per Kopf sowie Dennis Kleiser die Partie vorzeitig zugunsten der effizienten Gäste entschied. Tore: 0:1 (16.) Bausch, 0:2 (53.) Albrecht, 0:3 (63.) Kleiser. ZS: 160. SR: Theresa Hug (Schramberg).

SV Niedereschach – FC Schönwald 0:1 (0:0). Die Niedereschacher begannen zwar richtig gut, ließen aber ihre Torchancen aus. Besser machten es die Gäste, die gleich nach dem Seitenwechsel in Folge eines Eckballes mit einem „Kullertor“ auf 0:1 stellten (48.). Danach musste der Schiedsrichter verletzt ausscheiden. Es dauerte gut 20 Minuten, bis ein Mann gefunden war, der die Partie zu Ende pfeifen konnte. In der letzten Viertelstunde gab Niedereschach richtig Gas, ließ aber zwei 100-prozentige Torchancen ungenutzt. Damit verbleiben die Niedereschacher auf dem Relegationsplatz. „Die Einstellung hat bei uns gestimmt. Aber was will man machen, wenn man das Tor nicht trifft. Da kann man eben nicht gewinnen“, sagte SVN-Spielertrainer Marco Tümpel. Tor: 0:1 (50.) Markus Dilger. Schiedsrichter: Frank Bugiel.

SV Rietheim – VfB Villingen 2:1 (1:1). Die Gastgeber feierten einen verdienten Heimsieg. In der ersten Halbzeit litt das Spiel etwas unter dem sommerlichen Wetter, das den Spielern merklich zusetzte. Im zweiten Durchgang hatten die Rietheimer noch zwei, drei Möglichkeiten, um die Führung, die Weisser kurz nach Wiederbeginn erzielt hatt, weiter auszubauen. Tore: 0:1 (10.) Emre Karademir, 1:1 (43.) Tobias Groß, 2:1 (48) Dominik Weisser. ZS: 90. SR: Jens Bormann

Die beiden Spiele FC Kappel – FC Pfaffenweiler II und NK Hajduk VS – FC Schonach II wurden aufgrund von Personalmangel der Gäste nicht ausgetragen. Damit gehen die Punkte wohl an die jeweiligen Gastgeber.