Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Am Wochenende steht mit dem 18. Spieltag der Auftakt zur zweiten Saisonhälfte in der Kreisliga A 1 auf dem Programm. Während sich nahezu die halbe Liga um den Relegationsplatz zwei hinter Ligaprimus Dauchingen streitet, fürchten andere Vereine einen harten Abstiegskampf.

FC Dauchingen

Sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, dazu eine zufriedenstellende Vorbereitung und ein annähernd vollständiger Kader – Spitzenreiter FC Dauchingen scheint gerüstet für die verbleibenden zwölf Spiele der Saison. Kann also in der Mission „direkter Wiederaufstieg“ angesichts dieser positiven Vorzeichen noch etwas schiefgehen? „Klar. Fragen Sie mal Borussia Dortmund“, gibt Trainer Uwe Gleichauf eine klare Antwort. Dass seine Mannschaft ähnlich wie der BVB in der Bundesliga ihren Vorsprung an der Spitze in kürzester Zeit verspielt, will der Trainer unbedingt vermeiden. „Ich hoffe, dass jeder verstanden hat, dass wir uns auf diesem Ruhekissen nicht ausruhen dürfen. Es sind noch 36 Punkte zu vergeben, da sind sieben Zähler Vorsprung nicht so viel“, rechnet Gleichauf vor. Zu den größten Widersachern im Rennen um die Meisterschaft nennt er die ersten direkten Verfolger auf Rang zwei und drei. „Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und der FC Brigachtal sind mit sieben respektive acht Punkten weniger sehr nah dran. Aber auch der VfB Villingen hat sich sehr gut verstärkt“, betont Gleichauf, dessen Team jedoch alles in der eigenen Hand hat. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wenn wir unsere Sache sauber machen, werden es die anderen Mannschaften sehr schwer haben.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach

Dass der Spitzenreiter in der Meisterfrage noch einen Zweifel aufkommen lässt, hält Franz Ratz für unwahrscheinlich. Der Trainer der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach glaubt nicht mehr an ein Schwächeln der Dauchinger. „Sie sind eine sehr gute und souveräne Mannschaft, die die Qualität für die Meisterschaft hat.“ Ratz will mit seiner Mannschaft den zweiten Tabellenplatz bis zum Saisonende verteidigen, nennt das Erreichen der Relegation allerdings nicht als Muss. „Wir bauen keine Luftschlösser. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt.“ Für den SG-Trainer kommt der Rückrundenstart ungelegen. „Ich hätte gerne noch drei Wochen mehr Zeit gehabt. Wir konnten kaum auf dem Platz trainieren. Zudem hat uns die Verletzten- und Grippewelle hart gebeutelt. Dennoch freuen wir uns, wieder in den Punktspiel-Rhythmus zu kommen.“

FC Brigachtal

Konkretere Ambitionen als die SG hat der FC Brigachtal. Trainer Werner Bucher formuliert ein klares Zeil für die Restrunde. „Wir wollen natürlich Tabellenplatz zwei angreifen. Die Mannschaft ist bereit und zeigt den Ehrgeiz, den Wiederaufstieg zu erreichen. Die Tabellenführung wird eher nicht mehr funktionieren. Dauchingen ist ein erfahrenes Team und wird sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen“, stellt Bucher fest. Das Auftaktprogramm mit dem SV Rietheim, dem FC Kappel und Hajduk VS bewertet der erfahrene Trainer als „wahnsinnig schwer. Wenn wir den zweiten Platz allerdings in Angriff nehmen wollen, muss alles funktionieren.“ Schmerzhaft vermisst werden bereits jetzt die Leistungsträger Björn Waller (verletzt) und David Götz (im Ausland). „Diese zwei wichtigen Spieler werden uns fehlen und können nicht so einfach kompensiert werden. Dafür ist Neuzugang Sebastian Sohn bereits gut integriert“, lobt Bucher.

Sportfreunde Neukirch

Die Sportfreunde Neukirch sind am ersten Spieltag der zweiten Saisonhälfte spielfrei, was Trainer Udo Glander sehr entgegenkommt. „Aufgrund der Platzverhältnisse waren wir in der Vorbereitung ziemlich eingeschränkt. Daher ist es gut, dass wir noch eine Woche mehr Zeit haben“, sagt der Trainer, der mit seiner Mannschaft ein dreitägiges Trainingslager in Fischerbach im Kinzigtal absolvierte. „Dort hatten wir ideale Bedingungen. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Vorbereitung zufrieden“, so Glander. Das ursprüngliche Saisonziel der Sportfreunde, dem Abstiegskampf fernzubleiben, kann angesichts von 26 Punkten und Rang vier fast schon als erreicht betrachtet werden. Nun richtet sich der Blick nach oben. „Jetzt nehmen wir gerne alles mit, was geht. Wenn wir die oberen Teams noch ein wenig ärgern und den ein oder anderen Platz gutmachen können, sagen wir natürlich nicht nein.“ Den FC Dauchingen sieht der Übungsleiter noch nicht als sicheren Meister. Glander: „Sie werden bestimmt noch den ein oder anderen Punkt liegen lassen.“

DJK Villingen II

Mit nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen machte sich die DJK Villingen II im November eine hervorragende Ausgangsposition für die Restrunde zunichte, was Trainer Adrian Schade immer noch wurmt. „Das war nicht so berauschend und soll in Zukunft vermieden werden“, so Schade, der mit seiner Mannschaft auf Rang fünf mit vier Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz steht. Eine Wiederholung des zweiten Platzes wie im Vorjahr hält der Coach nicht für realistisch. „Den Erfolg aus der letzten Saison wird es dieses Jahr nicht geben. Ohnehin spielt unsere erste Mannschaft in der Bezirksliga, weshalb dies nicht unser konkretes Ziel darstellt. Wir wollen weiterhin junge Spieler entwickeln, so weit wie möglich in der Tabelle klettern und für Aufsehen sorgen.“ Die vier Testspiele mit drei Siegen und nur zwei Gegentreffern stimmen Schade zuversichtlich. „Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden, die Jungs sind heiß und es kann endlich wieder losgehen.“

VfB Villingen

Von allen Mannschaften der Liga war der VfB Villingen, was die Transferaktivitäten betrifft, im Winter am meisten beschäftigt. Fünf Neuzugänge sowie die Rückkehr des lange abstinenten Roman Rudenko verleihen dem Kader von Trainer Antonio Szarmach Qualität und Breite. Nicht umsonst zählen Trainerkollegen wie Uwe Gleichauf (FC Dauchingen), Sigurd Bickmann (SV Überauchen) oder Franz Ratz (SG Vöhrenbach/Hammereisenbach) den VfB zu den heißen Favoriten, die den Relegationsplatz angreifen können und werden. „Wir haben uns gezielt verstärkt. Die neuen Spieler haben sich super eingefügt“, lobt Trainer Szarmach seine Zugänge. Besonders dem ersten Spiel im neuen Jahr gegen den SV Überauchen misst der Coach eine besondere Bedeutung zu. „Mit diesem Gegner haben wir noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, als wir mit 3:7 verloren. Wir wollen versuchen, gut aus den Startlöchern und in einen Lauf zu kommen, sodass wir uns nach oben orientieren können.“

SV Überauchen

Mit 23 Punkten hängt der Tabellenachte SV Überauchen im Tabellenmittelfeld fest. Nach gutem Saisonstart verlor der Absteiger im Spätherbst den Kontakt zur Spitzengruppe, nun trennen den SVÜ jeweils sechs Punkte auf die Relegationsplätze. Für die verbleibende Saison gibt Trainer Sigurd Bickmann ein klares Ziel aus: „Wir wollen auf jeden Fall unter die ersten fünf kommen. Das ist unser sportlich gesetztes Ziel. Deswegen müssen wir gut aus den Startlöchern kommen, dann können wir oben mitmischen“, so der Trainer, der allerdings auch mit einem Auge nach unten blickt. „Der Abstand zum Abstiegsplatz beträgt nur sechs Punkte. Es kann ganz schnell nach unten gehen. Die ersten Spiele werden zeigen, wohin die Reise gehen wird. Gleich die erste Aufgabe gegen den VfB Villingen habe es in sich. „Der VfB ist für mich Topfavorit auf Rang zwei und wird eine harte Nuss. Sie haben sich sehr gut verstärkt und sind eine hoch motivierte Truppe. Da sie jedoch eine spielerische Mannschaft sind, hoffen wir, dass sie unseren heimischen Hartplatz nicht so mögen werden.“

SV Niedereschach

Mit dem Tabellenneunten SV Niedereschach folgt die erste Mannschaft, die sich ausschließlich dem Ziel Klassenerhalt widmet und den Blick im Rückspiegel hat. Fünf Punkte trennen den Aufsteiger vom ersten Abstiegsplatz. „Wir sind realistisch und müssen keinen Hehl daraus machen, dass wir uns eher nach unten orientieren. Das Auftaktprogramm mit der SG Vöhrenbach, dem SV Rietheim und dem FC Kappel hat es in sich“, stellt Marco Tümpel klar. Die misslungene Wintervorbereitung bereitet dem Spielertrainer zusätzliche Sorgenfalten. „Unterm Strich blicke ich auf eine schlechte Vorbereitung zurück. Aufgrund von zahlreichen Kranken und Verletzten konnten wir nie mit dem vollen Kader trainieren, weshalb die Trainingsbeteiligung und Resonanz eher dürftig waren. Grundlage für den Klassenerhalt soll weiterhin die stabile Defensive darstellen, die mit 20 Gegentreffern hinter Ligaprimus Dauchingen (16) die zweitwenigsten Tore kassiert.

FC Schönwald

Der FC Schönwald bereitet sich ebenfalls auf einen harten Abstiegskampf vor. Die Mannschaft von Trainer Christian Furtwängler belegt mit 20 Punkten und drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone Rang elf. „Ich glaube nicht, dass Rietheim im Abstiegskampf noch eine große Rolle spielen, sondern nach oben marschieren wird. Mannschaften wie Hajduk oder Kappel, die vor uns stehen, haben ordentlich zugelegt. Deshalb ist es unser Ziel, die Position zu halten und den Abstieg zu vermeiden“, stellt Furtwängler klar. Besondere Hoffnungen setzt der Trainer im Abstiegskampf auf Offensivspieler Markus Thurner, der nach langer Verletzungspause den Trainingsbetrieb aufgenommen hat und Mitte der Rückrunde wieder zurück auf dem Platz erwartet wird. „Er hat einige Einheiten schon leicht mitgemacht. Seine Rückkehr wäre eine richtige Verstärkung für uns.“