Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) TuS Oberbaldingen – SV Öfingen 1:2 (0:2). Öfingen bestimmte die erste Hälfte und ging durch Tore von Sascha und Markus Wenzler mit 2:0 in Führung. Danach verpassten die Gäste die Vorentscheidung und ließen die Hausherren durch den Anschlusstreffer von Marcel Schmelzer wieder ins Spiel kommen. Tore: 0:1 (16.) Sascha Wenzler, 0:2 (21.) Markus Wenzler, 1:2 (68.) Schmelzer. ZS: 100. SR: Stefan Teufel (Konstanz).

SV Eisenbach – SG Riedöschingen/Hondingen 2:3 (1:1). Die Gäste mit ihrem neuen Interimstrainer Björn Werhan erwischten einen guten Start und gingen durch Nik Fluk in Führung, ehe Niklas Sühling für Eisenbach ausglich. In einer unterhaltsamen zweiten Hälfte ging Eisenbach zunächst durch Jens Schuler in Führung, bevor die SG binnen sechs Minuten die Partie drehte und verdient gewann. Tore: 0:1 (13.) Fluk, 1:1 (26.) Sühling, 2:1 (55.) Schuler, 2:2 (64.) Patrick Zolg, 2:3 (70.) Johannes Scherer. ZS: 80. SR: Lukas Stiepermann (Villingen).

FC Pfohren – FC Löffingen II 1:2 (1:1). Nach gutem Beginn von Pfohren, nach 27 Minuten erzielte Marius Wiehl die Führung, steigerten sich die Gäste und glichen durch Nico Klein aus. Nach dem Seitenwechsel war Löffingen die bessere Mannschaft und vergab zunächst einen Elfmeter, ehe Florian Hofmann den Siegtreffer erzielte. Tore: 1:0 (27.) Wiehl, 1:1 (32.) Klein, 1:2 (84.) Hofmann. ZS: 100. SR: Cedo Danilovic (Trossingen).

SV Grafenhausen – FV Möhringen 4:1 (3:1). Klare Sache in Grafenhausen: Die Gastgeber waren stets die bessere Mannschaft und drehten nach dem zwischenzeitlichen Möhringer Ausgleich per Elfmeter auf. Florian Haselbacher und Silvan Aselmann trafen jeweils doppelt und entschieden nach einer Stunde die Partie. Tore: 1:0 (14.) Haselbacher, 1:1 (25.) Hofstetter, 2:1 (27.) Aselmann, 3:1 (44.) Hofstetter, 4:1 (60.) Aselmann. ZS: 130. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

SV Aasen – TuS Bonndorf II 1:0 (1:0). In einer chancenarmen Begegnung sorgte Mohamed Hajar mit seinem Treffer nach 27 Minuten für den einzigen Höhepunkt. Hajar feuerte den Ball aus gut 30 Metern per Dropkick ins Netz. Bonndorf hatte kaum Chancen. Tore: 1:0 (27.) Hajar. ZS: 100. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

SV Gündelwangen – SSC Donaueschingen 2:3 (2:1). Gündelwangen dominierte die ersten 40 Minuten und führte durch Tore von Fehti Köycü sowie Kevin Lücke mit 2:0, ehe Robert Vantaggio in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer markierte. Nach der Pause war der SSC besser und drehte die Partie durch Daniel Hoelderle sowie Jochen Reihs. Zwar war das Chancenverhältnis ausgeglichen, der SSC gewann aber aufgrund der besseren Effizienz. Tore: 1:0 (18.) Köycü, 2:0 (34.) Lücke, 2:1 (45.+2) Vantaggio, 2:2 (53.) Hoelderle, 2:3 (62.) Reihs. ZS: 80. SR: Lukas Fleig (Brigachtal).

FC Lenzkirch – SV Hinterzarten 2:0 (1:0). Nach elf Minuten staubte Noureddine Aroussi zur frühen Führung ab. Auch danach hatte Lenzkirch mehr vom Spiel. Nach der Pause vergab Hinterzarten mit einem Pfostenschuss die beste Chance, was Daniel Karcher ebenfalls per Abstauber mit dem 2:0 bestrafte. Tore: 1:0 (11.) Aroussi, 2:0 (53.) Karcher. ZS: 180. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).