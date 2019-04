Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Hinterzarten – SV Eisenbach 3:1 (1:0). Bereits nach vier Minuten waren die Hausherren durch Mike Ketterer erfolgreich und bestimmten das Spiel in der Folge. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste zwar durch Roman Dold aus, doch ein Doppelschlag von Julian Eckert und Benedikt Fehrenbach entschied die Partie noch zugunsten der Gastgeber. Tore: 1:0 (4.) Ketterer, 1:1 (51.) Dold, 2:1 (55.) Eckert, 3:1 (57.) Fehrenbach. ZS: 100. SR: Alexander Baumgartner (Freiburg).

SSC Donaueschingen – FC Lenzkirch 1:0 (1:0). Das Spitzenspiel war arm an Torszenen und lebte von der Spannung. Jochen Reihs blieb in Minute 34 frei vor dem Torhüter cool und erzielte das Tor des Tages. Lenzkirch machte gegen Ende nochmals Druck, kam aber kaum zu klaren Chancen, sodass die drei Punkte verdient beim SSC bleiben. Tore: 1:0 (34.) Reihs. ZS: 100. SR: Yannick Erath (Villingen).

FC Löffingen II – FV Möhringen 0:5 (0:4). Klare Sache im Kellerduell: Bereits zur Pause war die Partie beim 4:0-Zwischenstand für die Gäste entschieden. Möhringen war in allen Belangen überlegen und gewann auch in der Höhe verdient. Tore: 0:1 (13.) Lukas Klüppel, 0:2 (16.) Jonathan Bell, 0:3 (21.) Stephan Paulsen, 0:4 (26.) Bell, 0:5 (61.) Mohamed Gomina. ZS: 70. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

TuS Bonndorf II – TuS Oberbaldingen 4:1 (1:1). Im zweiten Kellerduell des Spieltages gab es ebenfalls einen klaren Sieger. Die Bonndorfer Reserve geriet zwar nach 26 Minuten durch Luca Manger in Rückstand, kam aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Friedrich Bündert zum verdienten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bündert, ehe ein Doppelschlag von Marvin Dobler und Marcel Hertenstein den Sack zumachte. Bonndorf zog somit in der Tabelle an Löffingen II vorbei. Tore: 0:1 (26.) Manger, 1:1 (45.+3) Bündert, 2:1 (54.) Bündert, 3:1 (74.) Dobler, 4:1 (82.) Hertenstein. ZS: 70. SR: Heiko Werner.

SV Aasen – SV Grafenhausen 3:0 (1:0). Im Verfolgerduell setzte sich Aufsteiger Aasen verdient durch. Nach ausgeglichenem Beginn brachte Tim Stolz die Aasener nach 22 Minuten in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Jawad Hajzada per Kopf. Dann steigerten sich die Gäste und arbeiteten am Anschluss. Mit dem 3:0 durch Stolz machte Aasen schließlich alles klar und bleibt in der Tabelle in Lauerposition. Tore: 1:0 (22.) Stolz, 2:0 (47.) Hajzada, 3:0 (79.) Stolz. ZS: 140. SR: Fabian Benning (Dauchingen).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Pfohren 0:0. In einem Spiel auf mäßigem Niveau dominierte der Kampf. Die Gastgeber hatten in Hälfte eins durch Fabian Fendt zwei Großchancen allein vor dem Torhüter, die allerdings beide ungenutzt blieben. In Durchgang zwei spielte sich das Geschehen beinahe ausschließlich zwischen den Strafräumen ab. Pfohren hatte nicht eine nennenswerte Chance. Somit geht das Remis in Ordnung. ZS: 220. SR: Damjan Gojkovic (Tuttlingen).

SG Kirchen-Hausen – SV Gündelwangen 5:1 (3:0). Der bisherige Tabellenzweite gab sich gegen den Außenseiter keine Blöße und siegte verdient. Sherrif Jallow war der Mann der ersten Hälfte, als er zunächst die ersten beiden Tore selbst erzielte und das 3:0 durch Yannic Thoma vorbereitete. Ein Doppelschlag von Oliver Weiß und Andy Krukenberg in der Schlussphase machte das Ergebnis deutlich, ehe Dogan Köycü noch der Ehrentreffer gelang. Kirchen-Hausen ist neuer Spitzenreiter. Tore: 1:0 (16.) Jallow, 2:0 (26.) Jallow, 3:0 (44.) Thoma, 4:0 (75.) Weiß, 5:0 (78.) Krukenberg, 5:1 (82.) Köycü. ZS: 150. SR: Cedo Danilovic (Immendingen).