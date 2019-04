Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen II – SV Eisenbach 2:2 (1:1). (mst) In einer munteren Begegnung traf Alexander Kornienko nach 26 Minuten für die Löffinger Gastgeber, bevor Eisenbachs Erik Sühling noch vor der Pause den Ausgleich besorgte. Keine zwei Minuten war der zweite Durchgang alt, als erneut Kornienko für Löffingen knipste. Danach übte Eisenbach großen Druck auf das Tor der Gastgeber aus und verdiente sich somit den Ausgleich durch Jens Schuler nach 80 Minuten. Tore: 1:0 (26.) Kornienko, 1:1 (37.) Sühling, 2:1 (47.) Kornienko, 2:2 (80.) Schuler. ZS: 60. SR: Klemens Disch (Prechtal).

SV Hinterzarten – SV Gündelwangen 4:2 (2:1). Hinterzarten trat von Beginn an dominant auf und legte schon nach 16 Minuten durch zwei Treffer von Daniel Martin und Jona Schuler den Grundstein für den Erfolg. Zwar gelang Gündelwangen mit dem 2:1 und dem 3:2 zweimal der Anschlusstreffer, der verdiente Heimsieg geriet aber nie in Gefahr. Tore: 1:0 (9.) Martin, 2:0 (16.) Schuler, 2:1 (33.) Fehti Köycü, 3:1 (52.) Kay Ruf, 3:2 (62.) Furkan Akkaya, 4:2 (78.) Schuler. ZS: 100. SR: Axel Kostenbader.

SG Kirchen-Hausen – TuS Oberbaldingen 1:3 (0:2). Aufstand im Tabellenkeller: Das Schlusslicht Oberbaldingen fuhr einen verdienten 3:1-Sieg beim Drittplatzierten SG Kirchen-Hausen ein. Leo Schwörer brachte die Gäste nach acht Minuten mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung, ehe Manuel Messner kurz vor der Pause nachlegte. Vier Minuten nach Wiederbeginn erzielte Marcel Schmelzer per Elfmeter die Vorentscheidung. Die SG kam ihrerseits lediglich zum 1:3 durch Oliver Weiss, ebenfalls per Strafstoß. Tore: 0:1 (8.) Schwörer, 0:2 (42.) Messner, 0:3 (49.) Schmelzer, 1:3 (74.) Weiss. ZS: 120. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

SV Öfingen – SV Aasen 2:0 (1:0). Der SV Aasen hatte über weite Teile des Spiels zwar mehr Ballbesitz, erarbeitete sich aber kaum gefährliche Torchancen. Stattdessen ging Öfingen nach 13 Minuten durch Ruben Summ per Abstauber in Führung. Während Aasen vergeblich am Ausgleich arbeitete, entschied Tobias Nopper mit einem Konter in der Schlussphase die Partiel und bescherte Öfingen drei wichtige und verdiente Punkte. Tore: 1:0 (13.) Summ, 2:0 (84.) Nopper. ZS: 150. SR: Dominik Wehrle (Friedenweiler).

FV Möhringen – FC Pfohren 3:0 (2:0). Möhringen war in den ersten 30 Minuten klar besser und führte dank eines Doppelpacks von Stephan Paulsen verdient mit 2:0. Danach flachte die Partie ab, Pfohren blieb jedoch offensiv harmlos. Die Entscheidung fiel in Minute 72, als Mohamed Gomina nach einem Freistoß per Abstauber zum 3:0 traf und den hochverdienten 3:0-Endstand klarmachte. Tore: 1:0 (14.) Paulsen, 2:0 (23.) Paulsen, 3:0 (72.) Gomina. ZS: 120. SR: Firat Yagci (Seitingen).

Die Partie TuS Bonndorf II – SV Grafenhausen ist ausgefallen.