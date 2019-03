Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) FV Möhringen – SG Riedöschingen/Hondingen 0:0. Der FV Möhringen kam trotz eines klaren Chancenplus nicht über ein torloses Unentschieden gegen die SG Riedöschingen/Hondingen hinaus. Während die erste Hälfte noch arm an Höhepunkten war, drängte Möhringen im zweiten Abschnitt auf die Führung, die aber aufgrund schlampiger Chancenverwertung nicht gelang. Somit entführte die SG einen schmeichelhaften Punkt. ZS: 200. SR: Anton Kramer (Stockach).

SV Grafenhausen – FC Löffingen II 3:2 (2:0). Florian Haselbacher brachte den SV Grafenhausen bereits nach fünf Minuten in Führung, ehe der Führende der Torschützenliste in Minute 18 das 2:0 folgen ließ. In Hälfte zwei steigerten sich die Gäste, die zunächst durch Benedikt Rebholz den Anschlusstreffer erzielten und dann trotz Unterzahl zum Ausgleich durch Nico Klein kamen. Haselbacher hatte in dem offenen Schlagabtausch jedoch das letzte Wort und bescherte den Hausherren mit seinem dritten Treffer den letztlich verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 (5.) Haselbacher, 2:0 (18.) Haselbacher, 2:1 (55.) Rebholz, 2:2 (72.) Klein, 3:2 (83.) Haselbacher. ZS: 120. SR: Peter Becker (Hinterzarten). Gelb-Rot: FCL (69.).

TuS Oberbaldingen – SV Aasen 1:3 (0:2). Der Aufsteiger aus Aasen gab sich beim Schlusslicht keine Blöße. Bereits nach wenigen Sekunden brachte Thomas Schwab seine Mannschaft auf die Siegerstraße, ehe er kurz vor der Pause eine schöne Kombination zum 2:0 abschloss. Zwar gelang den Gastgebern in Hälfte zwei nach einer Leistungssteigerung der Anschlusstreffer durch Klemens Selami, Hajar Amin machte in der Schlussphase aber mit einem Konter alles klar. Tore: 0:1 (1.) Schwab, 0:2 (39.) Schwab, 1:2 (77.) Selami, 1:3 (84.) Amin. ZS: 80. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

SV Gündelwangen – SV Öfingen 3:3 (2:2). In einer abwechslungs- und temporeichen Partie brachte Markus Wenzler die Gäste zunächst früh in Führung, ehe Gündelwangen durch Spielertrainer Yakup Sevimli und Kevin Lücke die Partie drehte. Marcel Stöhr besorgte den 2:2-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Spiel auf Augenhöhe fort. Gündelwangen ging nach 65 Minuten durch ein Eigentor erstmals in Führung. Sascha Wenzler stellte mit dem 3:3 den leistungsgerechten Endstand her. Tore: 0:1 (5.) Markus Wenzler, 1:1 (16.) Sevimli, 2:1 (25.) Lücke, 2:2 (32.) Stöhr, 3:2 (65.) ET, 3:3 (68.) Sascha Wenzler. ZS: 100. SR: Bruno Basler (Dillendorf).

FC Lenzkirch – SG Kirchen-Hausen 2:1 (1:0). Schnell entwickelte sich die Partie Zweiter gegen Erster zu einer rassigen und temporeichen Partie, in der beide Mannschaften mutig nach vorne spielten. Fabian Gamp schloss in Minute 16 einen schönen Lenzkircher Angriff mit einem Schuss aus dem Rückraum zum 1:0-Pausenstand ab. Felix Jägler erhöhte nach 65 Minuten für Lenzkirch, ehe sich die Gäste steigerten und zum schnellen Anschlusstreffer durch Gianluca Colucci kamen. In der Schlussphase spielte sich die SG keine nennenswerten Chancen heraus, während Lenzkirch die Konter schlecht ausspielte. Letztlich siegten die Gastgeber verdient. Tore: 1:0 (15.) Gamp, 2:0 (65.) Jägler, 2:1 (72.) Colucci. ZS: 200. SR: Peter Dixa (Freiburg).

SV Eisenbach – SSC Donaueschingen 0:1 (0:0). In einer lange ausgeglichenen Partie war der SSC der Führung zwar über weite Strecken näher, große Chancen waren aber Mangelware. Erst in Minute 74 brach Sebastian Charton den Bann und erzielte das goldene Tor, das dem SSC einen insgesamt verdienten Auswärtssieg bescherte. Tore: 0:1 (74.) Charton. ZS: 100. SR: Fabian Morath (Lenzkirch).

FC Pfohren – SV Hinterzarten 1:0 (0:0). Nach einer unspektakulären ersten Hälfte war Pfohren nach der Pause die aktivere Mannschaft. Fabian Reichmann erzielte nach Flanke von Sebastian Boma in Minute 79 das goldene Tor. Tore: 1:0 (79.) Reichmann. ZS: 70. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).