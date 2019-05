Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) FC Löffingen – SV Gündelwangen 6:1 (2:0). Klare Sache in Löffingen: Nachdem Dario Farace und Florian Hofmann bereits vor der Pause auf 2:0 stellten, machte Alexander Kornienko mit einem Viererpack im zweiten Durchgang das Ergebnis deutlich. Das zwischenzeitliche 3:1 der Gäste durch Cezar Duduta war nur Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 (15.) Farace, 2:0 (33.) Hofmann, 3:0 (54.) Kornienko, 3:1 (66.) Duduta, 4:1 (68.) Kornienko, 5:1 (76.) Kornienko, 6:1 (83.) Kornienko. ZS: 70. SR: Arno Gutmann (Auggen).

SV Hinterzarten – TuS Oberbaldingen 3:0 (2:0). Hinterzarten dominierte die Anfangsphase, in der Julian Eckert schon nach 100 Sekunden zum 1:0 traf. Lars Mundinger legte 14 Minuten später nach und sorgte mit dem frühen 2:0 für klare Verhältnisse. Nach der Pause besorgte Eckert mit seinem zweiten Treffer den Endstand. Oberbaldingen verlor auch in dieser Höhe verdient. Tore: 1:0 (2.) Eckert, 2:0 (16.) Mundinger, 3:0 (56.) Eckert. ZS: 120. SR: Philipp Maier (Grafenhausen).

SSC Donaueschingen – SV Aasen 1:3 (0:2). Im Spitzenspiel war Aasen die bessere Mannschaft und vor dem Tor kaltschnäuzig. Thomas Schwab brachte die Gäste nach 23 Minuten verdient in Führung, ehe Patrick Stolz zehn Minuten später erhöhte. Nach dem Seitenwechsel warf der SSC alles nach vorne und wurde mit dem Anschlusstreffer durch Jochen Reihs in Minute 83 belohnt. Allerdings blieb Aasen cool und machte mit einem Konter in der Nachspielzeit alles klar. Der SV Aasen steht dadurch nun an der Tabellenspitze. Tore: 0:1 (23.) Schwab, 0:2 (33.) Stolz, 1:2 (83.) Reihs, 1:3 (90.+3) Wolf. ZS: 140. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

SG Kirchen-Hausen – TuS Bonndorf II 5:3 (1:0). Nachdem die erste Hälfte noch vergleichsweise ruhig war, zeigten beide Mannschaften nach der Pause ein Spektakel, das die SG Kirchen-Hausen am Ende verdient mit 5:3 gewann. Andy Krukenberg und Gianluca Colucci erzielten jeweils einen Doppelpack. Tore: 1:0 (4.) Krukenberg, 2:0 (48.) Colucci, 3:0 (68.) Oliver Weiß, 3:1 (72.) Florian Schlachter, 3:2 (74.) Michael Haberstroh, 4:2 (86.) Colucci, 4:3 (89.) Haberstroh, 5:3 (90.) Krukenberg. ZS: 120. SR: Cedo Danilovic (Immendingen).

FC Pfohren – SV Eisenbach 1:3 (1:1). Pfohren kam besser in die Begegnung und ging nach elf Minuten durch Fabian Reichmann per Direktabnahme verdient in Führung. Danach war allerdings Eisenbach vor allem kämpferisch die bessere Mannschaft und drehte die Partie. Zuerst glich Benjamin Mark kurz vor der Pause aus, ehe Dominik Tritschler nach gut einer Stunde die Gäste in Führung brachte. Dann drängte Pfohren auf den erneuten Ausgleich und wurde in der Schlussphase ausgekontert. Tore: 1:0 (11.) Reichmann, 1:1 (40.) Mark, 1:2 (65.) Tritschler, 1:3 (89.) Niklas Sühling. ZS: 100. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

FV Möhringen – FC Lenzkirch 0:1 (0:0). In einem schnellen und ausgeglichenen Spiel erzielte Noureddine Aroussi in Minute 66 das entscheidende Tor. Der Stürmer nutzte einen Fehler der Möhringer Abwehr aus und schob frei vor dem Tor ein. In der Folge machten die Hausherren Druck, konnten sich aber keine klaren Chancen herausspielen. Am Ende geht der knappe Sieg für Lenzkirch in Ordnung. Tore: 0:1 (66.) Aroussi. ZS: 100. SR: Tobias Doering (Brigachtal).

Das Spiel SV Öfingen – SV Grafenhausen ist ausgefallen.