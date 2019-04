Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SV Rietheim – FC Dauchingen 2:0 (0:0). (mst) In einem ausgeglichenen Spiel geizten beide Mannschaften mit gefährlichen Chancen. Den Unterschied machte die effizientere Chancenverwertung der Rietheimer aus, die in Minute 64 in Führung gingen. Markus Neumann nutzte einen Fehler des Dauchinger Verteidigers und schob frei vor dem Torwart zum 1:0 ein. Danach drängte Dauchingen auf den Ausgleich und wurde in der Schlussminute ausgekontert. Tore: 1:0 (64.) Neumann, 2:0 (90.) Werner. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Armin Niedermeier (Königsfeld).

SV Überauchen – FC Brigachtal 1:0 (0:0). Knapp, aber hochverdient, setzte sich der SV Überauchen im Ortsderby durch. Schon in der ersten Hälfte scheiterten die Gastgeber mehrmals am starken Brigachtaler Torhüter Marcel Thiele. Beim Tor des Tages durch Bernd Weets nach 65 Minuten war er jedoch machtlos. Weets ließ zwei Gegenspieler aussteigen und schloss vom Strafraumeck per Linksschuss trocken ab. Brigachtal drängte auf den Ausgleich, ließ aber alle Chancen liegen. Tore: 1:0 (65.) Weets. ZS: 150. SR: Markus Moosmann (Schramberg).

NK Hajduk VS – FC Tannheim 2:0 (0:0). Nach einer torlosen und ausgeglichenen ersten Hälfte war Hajduk nach der Pause die bessere Mannschaft und setzte sich am Ende verdient mit 2:0 durch. Josip Jozinovic erzielte beide Treffer. Tannheim war offensiv harmlos. Tore: 1:0 (62.) Jozinovic, 2:0 (79.) Jozinovic. ZS: 70. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen).

FC Schonach II – FC Schönwald 1:2 (1:1). Schönwald übernahm die Kontrolle über das Spiel und ging nach 39 Minuten durch Markus Dilger in Führung. Schonach hatte aber noch vor der Pause in Person von Nico Kienzler die passende Antwort parat. Nach der Pause ließen beide Mannschaften gute Chancen aus, ehe Heiko Spath nach 76 Minuten den letztlich verdienten Siegtreffer für die Gäste erzielte. Tore: 0:1 (39.) Dilger, 1:1 (43.) Kienzler, 1:2 (76.) Spath. ZS: 70. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FC Pfaffenweiler II – DJK Villingen II 0:4 (0:0). Pfaffenweiler begann schwungvoll, vergab aber nach acht Minuten einen Strafstoß. Bis zur Pause bewegten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Nach der Halbzeit war die DJK deutlich stärker und gewann am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:0. Tore: 0:1 (50.), 0:2 (68.), 0:3 (79.), 0:4 (85.). ZS: 35. SR: Herbert Hengstler (Deißlingen). Bes. Vork.: Pfaffenweiler verschießt Foulelfmeter (8.).

FC Kappel – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 4:3 (2:1). Kai Bommer war der Mann des Spiels. Mit drei Treffern sorgte der Spielertrainer für den verdienten Heimsieg seiner Mannschaft, die ein klares Chancenplus hatte, in der Defensive aber zu nachlässig agierte. Erst mit dem 4:2 durch Martin Geppert war das Spiel entschieden. Tore: 1:0 (8.) Bommer, 2:0 (23.) Bommer, 2:1 (35.) Marcel Schmidt, 3:1 (49.) Bommer, 3:2 (54.) Marius Schwer, 4:2 (73.) Geppert, 4:3 (90.) Schmidt. ZS: 80. SR: Benedikt Fleig (Brigachtal). Gelb-Rot: SG (56.).

Spfr. Neukirch – SV Niedereschach 4:0 (1:0). Neukirch startete gut in die Begegnung und ging nach 21 Minuten durch einen Kopfball von Patrik Eschle verdient in Führung. Danach hielten die Gäste das Spiel lange offen, ehe die Hausherren mit drei Treffern in den letzten zehn Minuten das Ergebnis zu einem zu deutlichen Heimsieg machten. Tore: 1:0 (21.) Eschle, 2:0 (80.) Patrick Gruber, 3:0 (86.) Samuel Kaltenbach, 4:0 (90.) Loris Castelli. ZS: 120. SR: Fabian Benning (Dauchingen).