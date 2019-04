Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SV Überauchen – DJK Villingen II 2:0 (1:0). Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und gingen durch Klaus Neininger acht Minuten vor dem Halbzeitpfiff in Führung. Nach der Pause steigerten sich die Gäste zwar, doch das 2:0 durch Torjäger Bernd Weets stellte die Entscheidung dar. Tore: 1:0 (37.) Neininger, 2:0 (65.) Weets. ZS: 120. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

NK Hajduk VS – FC Brigachtal 0:0. In einem Spiel ohne große Höhepunkte war Brigachtal die Mannschaft mit einem leichten spielerischen Übergewicht. Das Remis geht letztlich in Ordnung. ZS: 100. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Pfaffenweiler II – VfB Villingen 0:4 (0:3). Der VfB Villingen gab sich beim Schlusslicht keine Blöße und gewann souverän. Nach einem Doppelschlag durch Roman Rudenko und Dragan Jovanovic sowie dem 3:0 durch Fatih Avci war die Partie bereits zur Pause so gut wie entschieden. Nick Bitter beseitigte in Minute 64 mit Treffer Nummer vier alle Zweifel am verdienten Auswärtserfolg der Villinger. Tore: 0:1 (18.) Rudenko, 0:2 (21.) Jovanovic, 0:3 (30.) Avci, 0:4 (64.) Bitter. ZS: 80. SR: Theresa Hug (Sulgen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Dauchingen 0:0. Obwohl es im Spitzenspiel keine Tore gab, lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven und unterhaltsamen Schlagabtausch. In Sachen Großchancen stand es am Ende 3:2 für den FC Dauchingen. Insgesamt geht das torlose Remis allerdings in Ordnung. Dauchingen verteidigt dadurch seinen Vorsprung von neun Punkten an der Tabellenspitze. ZS: 200. SR: Lukas Stiepermann (Villingen).

SV Rietheim – FC Tannheim 4:4 (3:3). In einem spektakulären Schlagabtausch im Kellerduell führte Tannheim bereits nach 19 Minuten mit 2:0, ehe Rietheim binnen fünf Minuten das Spiel drehte und mit 3:2 in Führung ging. Die Gäste waren dadurch nicht geschockt, drehten ihrerseits ebenfalls das Spiel und führten über weite Strecken der zweiten Hälfte. Zwölf Minuten vor dem Schluss besorgte Markus Neumann mit seinem zweiten Treffer nicht nur das 4:4, sondern auch den leistungsgerechten Endstand einer unterhaltsamen Partie. Tore: 0:1 (15.) ET, 0:2 (19.) Stephan Schwörer, 1:2 (24.) Neumann, 2:2 (27.) Manuel Geiger, 3:2 (29.) Marc Riesle, 3:3 (43.) Schwörer, 3:4 (51.) Schwörer, 4:4 (78.) Neumann. ZS: 150. SR: Markus Moosmann (Schramberg).

Spfr. Neukirch – FC Schönwald 1:3 (1:2). In einem umkämpften Spiel brachte Robin Schwörer die Sportfreunde nach 18 Minuten mit einem Heber in Führung. Schönwald zeigte sich dadurch allerdings nicht beeindruckt und drehte mit einem Doppelschlag durch Kevin Pfau sowie Adrijan Limani die Partie noch vor der Pause. Beide Treffer resultierten aus einem Standard. Limani war es dann auch, der mit einem direkt verwandelten Freistoß kurz nach der Pause das 3:1 und dadurch den verdienten Sieg für Neukirch besorgte. Tore: 1:0 (18.) Schwörer, 1:1 (27.) Pfau, 1:2 (29.) Limani, 1:3 (52.) Limani. ZS: 220. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

FC Kappel – SV Niedereschach 4:3 (3:1). Auf die Führung von Kappel durch Spielertrainer Kai Bommer antwortete Niedereschach mit dem Ausgleich durch Spielertrainer Marco Tümpel. Axel Bommer sowie Marco Rieger brachten die Hausherren noch vor der Pause mit 3:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erzielte Rieger mit dem 4:1 die vermeintliche Entscheidung, ehe die Gäste gegen Ende nochmals aufdrehten. Der Anschlusstreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit kam aber zu spät. Tore: 1:0 (16.) Kai Bommer, 1:1 (33.) Tümpel, 2:1 (42.) Axel Bommer, 3:1 (45.) Rieger, 4:1 (54.) Rieger, 4:2 (87.) Christopher Hackenbruch, 4:3 (90.+4) Julian Werner. ZS: 130. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).