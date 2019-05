Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Brigachtal – VfB Villingen 6:0 (2:0). (mst) Mit einem klaren Kantersieg gegen den VfB Villingen nimmt der FC Brigachtal langsam Kurs auf den Relegationsplatz. Ein Doppelschlag von Florian Blust und Christoph Bausch in Hälfte eins brachte die überlegenen Hausherren auf die Siegerstraße, ehe Blust, Dennis Kleiser, Sascha Mager und ein Eigentor das Ergebnis in Abschnitt zwei etwas zu deutlich in die Höhe schraubten. Tore: 1:0 (23.) Blust, 2:0 (28.) Bausch, 3:0 (53.) ET, 4:0 (62.) Blust, 5:0 (69.) Kleiser, 6:0 (80.) Mager. ZS: 150. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Dauchingen – DJK Villingen II 6:0 (2:0). Der Spitzenreiter wurde seiner Favoritenrolle gerecht und fuhr einen klaren Sieg ein. Zur Pause führte Dauchingen bereits verdient mit 2:0, ehe ein Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn die Partie endgültig entschied. Marcel Geiger steuerte drei Tore bei. Tore: 1:0 (21.) Geiger, 2:0 (27.) Geiger, 3:0 (47.) Geiger, 4:0 (49.) Patrick Schindler, 5:0 (88.) Maximilian Steinbach, 6:0 (90.) Marcus Herner. ZS: 120. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FC Tannheim – FC Schonach II 3:1 (2:0). Tannheim war von Anfang an die bessere Mannschaft und führte zur Pause nach Toren von Stephan Schwörer und Maximilian Wolfram verdient mit 2:0. Dann kam Schonach etwas besser ins Spiel, Mario Wisser besorgte den Anschlusstreffer, aber nur kurz darauf schwächten sich die Gäste mit einer Roten Karte selbst. Zwar drängte Schonach in der Schlussphase auf den Ausgleich, wurde aber dann von Schwörer klassisch ausgekontert. Tore: 1:0 (25.) Schwörer, 2:0 (42.) Wolfram, 2:1 (63.) Wisser, 3:1 (63.) Schwörer. ZS: 170. SR: Fabrice-André Moosmann (Schramberg).

SV Niedereschach – FC Pfaffenweiler II 5:1 (3:1). Gegen einen schwachen Gegner reichte dem SC Niedereschach eine mittelmäßige Leistung, um einen klaren Sieg einzufahren. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen. Johannes Wöhrle erzielte einen Hattrick. Tore: 1:0 (3.) Wöhrle, 1:1 (20.) Dominik Munz, 2:1 (22.) Wöhrle, 3:1 (45.) Christopher Hackenbruch, 4:1 (62.) Tim Franczewski, 5:1 (76.) Wöhrle. ZS: 70. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

FC Kappel – NK Hajduk VS 2:7 (1:5). Torfestival in Kappel: Die stark aufspielende Gäste-Mannschaft hatte gegen Kappels löchrige Abwehr meist leichtes Spiel und führte schon zur Pause mit 5:1. Für Kappel verhinderte Spielertrainer Kai Bommer mit einem Doppelpack eine noch deutlichere Niederlage. Tore: 0:1 (3.) Denis Ivicevic, 0:2 (30.) Josip Jozinovic, 0:3 (34.) Marko Glibusic, 0:4 (37.) Tommy Dundovic, 1:4 (43.) Bommer, 1:5 (45.+2) Hrvoje Jozinovic, 2:5 (51.) Bommer, 2:6 (68.) Josip Jozinovic, 2:7 (87.) Jako Tavic. ZS: 100. SR: Yannick Erath (Villingen).

SV Rietheim – Spfr. Neukirch 2:0 (1:0). In einer ausgeglichenen Partie lieferten sich beide Mannschaften ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe, in dem Rietheim dank der besseren Chancenverwertung am Ende verdient gewann. Dennis Werner erzielte beide Treffer, einen davon per sehenswertem Fernschuss aus 25 Metern. Tore: 1:0 (19.) Werner, 2:0 (64.) Werner. ZS: 110. SR: Frank Faller (Bräunlingen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SV Überauchen 2:1 (1:1). Die SG kam gut ins Spiel, dominierte die erste halbe Stunde und führte nach einem Eigentor verdient mit 1:0. Dann verloren die Hausherren jedoch den Faden und ermöglichten den Gästen den Ausgleich kurz vor der Pause durch Patrick Drzyzga. Nach der Pause lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Das glücklichere Ende hatte die SG, die dank des Treffers von Florian Kluß in der letzten Aktion des Spiels doch noch gewann. Tore: 1:0 (17.) ET, 1:1 (40.) Drzyzzga, 2:1 (90.+3) Kluß. ZS: 100. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).