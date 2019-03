Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk VS – DJK Villingen II 2:1 (1:1). (mst) Hajduk erwischte im Stadtderby einen Start nach Maß. Bereits in der ersten Spielminute brachte Hrvoje Jozinovic die Gastgeber in Führung. Die DJK brauchte einige Minuten, um sich zu sammeln, kam dann aber durch Eren Bayrak per Elfmeter in Minute 26 zum Ausgleich. Auch in Durchgang zwei erwischte Hajduk einen Blitzstart: Gabriel Gasic traf erneut nur wenige Sekunden nach Anpfiff zum 2:1. Die Gäste drängten in der Folge auf den Ausgleich, waren allerdings nicht zwingend genug. Tore: 1:0 (1.) Jozinovic, 1:1 (26.) Bayrak (FE), 2:1 (46.) Gasic. ZS: 80. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Tannheim – FC Dauchingen 1:4 (1:1). Der FC Tannheim war in Durchgang eins die bessere Mannschaft. Zwar ging der Spitzenreiter aus Dauchingen nach 19 Minuten durch ein Eigentor in Führung, die Gastgeber antworteten aber prompt durch Ferdinand Schmid. In Hälfte zwei zeigten sich die Gäste effizienter in der Chancenverwertung und entschieden mit zwei Kontertoren die Partie für sich. Der FC Tannheim, der lange Zeit auf Augenhöhe agierte, verlor etwas zu deutlich. Tore: 0:1 (19.) ET, 1:1 (20.) Schmid, 1:2 (66.) Philipp Junge, 1:3 (77.) Marc Laufer, 1:4 (90.+3) Tom Zepf. ZS: 90. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

FC Kappel – FC Schönwald 4:5 (1:3). In einem wahren Spektakel brachte Kappels Spielertrainer Kai Bommer seine Mannschaft zwar in Führung, doch die Gäste drehten die Partie durch Christian Allgaier, Marius Storz und Kevin Pfau bis zur Pause auf 1:3. Zwei weitere Tore durch Heiko Spath und Storz stellten die Entscheidung dar. Axel Bommer betrieb in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 (10.) Kai Bommer, 1:1 (26.) Allgaier, 1:2 (43.) Storz, 1:3 (44.) Pfau, 1:4 (47.) Spath, 2:4 (52.) Kai Bommer, 2:5 (62.) Storz, 3:5 (84.) Axel Bommer, 4:5 (86.) Axel Bommer. ZS: 100. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Rietheim – FC Brigachtal 0:0. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie hatte Rietheim ein leichtes Chancenplus. Die besten Möglichkeiten der Gastgeber vergaben Markus Neumann und Tobias Groß. Rietheim hatte zwar etwas mehr Spielanteile, Brigachtal stand in der Defensive aber stabil. Letztlich geht das torlose Unentschieden in Ordnung. ZS: 130. SR: Dominik Wehrle (Friedenweiler).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SV Niedereschach 0:0. Bei stürmischem Wetter neutralisierten sich beide Mannschaften, sodass ein Mittelfeldgeplänkel ohne echte Torchancen entstand. Daher geht das torlose Remis in Ordnung. ZS: 80. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

Die für den Samstag angesetzten Partien FC Schonach II gegen FC Pfaffenweiler II sowie SV Überauchen gegen den VfB Villingen wurden abgesagt.