Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – FC Schonach II 3:0 (3:0). Klare Sache im Duell der zweiten Mannschaften. Bereits nach zwei Minuten legte Pascal Beha mit dem 1:0 den Grundstein für den Heimsieg. Ein Doppelschlag nach 22 und 24 Minuten durch Thomas Rehm sowie Beha bedeutete bereits die Vorentscheidung für dominierende Gastgeber. Tore: 1:0 (2.) Beha, 2:0 (22.) Rehm, 3:0 (24.) Beha. ZS: 70. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen).

FC Brigachtal – Spfr. Neukirch 3:0 (1:0). Brigachtal eroberte mit einem souveränen Heimsieg den Relegationsplatz. Schon nach vier Minuten eröffnete Dennis Kleiser mit dem 1:0 die Partie, die im Anschluss wenige Höhepunkte bot. Kleiser erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Ein Eigentor der harmlosen Gäste in der Nachspielzeit setzte den Schlusspunkt. Tore: 1:0 (4.) Kleiser, 2:0 (65.) Kleiser, 3:0 (90.+3) ET. ZS: 120. SR: Fin Brunner (Triberg).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SV Rietheim 1:3 (0:1). Rietheim war gegen das Spitzenteam von Beginn an die bessere Mannschaft und ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Groß mit seinem zweiten Treffer, ehe sich die Gastgeber mit einer Gelb-Roten Karte selbst schwächten. Daraufhin startete die SG ihre Drangphase und verkürzte durch Robin Weißer auf 1:2. Es gab weitere Chancen zum Ausgleich. Marc Riesle besorgte mit einem Kontertor in der Schlussphase die Entscheidung. Tore: 0:1 (22.) Groß, 0:2 (54.) Groß, 1:2 (62.) Weißer, 1:3 (87.) Riesle. ZS: 120. SR: Valeri Baidin (St. Georgen). Bes. Vork.: Gelb-Rot: SG (58.).

FC Tannheim – FC Kappel 1:6 (1:3). Tannheim bekam die Bommer-Brüder das gesamte Spiel über nicht unter Kontrolle. Zwar gingen die Gastgeber nach zwei Minuten durch einen Elfmeter von Maxi Wolfram in Führung, ließen sich dann aber von Kai sowie Axel Bommer vorführen. Der Sieg für die Gäste war auch in der Höhe verdient. Tore: 1:0 (2.) Wolfram (FE), 1:1 (5.) Kai Bommer (FE), 1:2 (11.) Kai Bommer, 1:3 (45.) Axel Bommer, 1:4 (46.) Axel Bommer, 1:5 (73.) Kai Bommer, 1:6 (77.) Simon Garbusow. ZS: 90. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV Niedereschach – NK Hajduk VS 1:1 (0:1). Im Kellerduell gab es eine leistungsgerechte Punkteteilung. Nachdem die Gäste in Hälfte eins die aktivere Mannschaft waren und durch Hrvoje Jozinovic in Führung gingen, steigerten sich die Niedereschacher nach der Pause. Max Lorse erzielte in Minute 80 den gerechten 1:1-Ausgleichstreffer. Tore: 0:1 (38.) Jozinovic, 1:1 (80.) Lorse. ZS: 100. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Schönwald – SV Überauchen 2:1 (2:0). Schönwald war vor allem im ersten Durchgang die überlegene Mannschaft und ging nach Toren von Florian Fehrenbach sowie Kevin Pfau verdient mit 2:0 in die Pause. Gleich nach Wiederbeginn verkürzte Cheikh Camara mit einem technischen Kabinettstückchen. Dann hatte Bernd Weets die große Chance auf den Ausgleich, die Schönwalds Keeper Sascha Gniech jedoch stark parierte und seinem Team somit den verdienten Sieg sicherte. Tore: 1:0 (22.) Fehrenbach, 2:0 (35.) Pfau, 2:1 (46.) Camara. ZS: 100. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen). Gelb-Rot: FCS (85.).