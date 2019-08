von Bernd Seeger

Fußball, südbadischer Pokal, 1. Hauptrunde: FC Neustadt – DJK Donaueschingen 0:6 (0:3). Der Verbandsligist aus Donaueschingen landete im Jahnstadion einen nie gefährdeten Sieg. Die Gäste waren den Hochschwarzwäldern in allen Belangen überlegen.

Bei Neustadt kam wieder Fabian Papa in der Abwehr zum Einsatz. Tobias Gutscher wurde in der ersten Hälfte sehr gut von Björn Fischer vertreten. An der Linie stand wieder der aus dem Urlaub zurück gekehrte Trainer Zeljko Cosic. Die Gastgeber hatten sich wollten dem Verbandsliga-Aufsteiger unbedingt Paroli bieten, doch es kam anders. Bereits in der 4. Minute ging die DJK in Führung. Neustadts Torhüter Manuel Werner konnte einen Schuss gerade noch abwehren, aber der Nachschuss ins leere Tor war für Max Schneider kein Problem.

Nun lief eine Angriffswelle nach der anderen Richtung Neustädter Tor. In der 24. Minute everwandelte Schneider einen Freistoß knapp an der Strafraumgrenze direkt zum 0:2. Die erste größere Möglichkeit hatten die Neustädter durch Björn Fischer, doch DJK-Torhüter Neininger wehrte den Ball zur Ecke ab. Donaueschingen hatte das Spiel weiterhin im Griff und in Minute 34 war es Stephan Ohnmacht, der aus einem Getümmel heraus den dritten Treffer für die DJK erzielte.

Die zweite Halbzeit hatte gerade begonnen, und schon stand es 0:4 für Donaueschingen. Nach einem Abspielfehler der Neustädter im Mittelfeld schnappte sich Stephan Ohnmacht den Ball und ging auf und davon. Gegen seinen satten flachen Schuss hatte FCN-Torhüter Werner keine Abwehrmöglichkeit. Nach einer Flanke von der rechten Seite machte der überragende Ohnmacht per herrlichem Kopfball seinen dritten Treffer perfekt. Doch die Baaremer hatten immer noch nicht genug, und Raphael Schorpp machte aus kürzester Entfernung mit dem 0:6 (78.) das halbe Dutzend voll.

Tore: 0:1, 0:2 Schneider Max (4./24.), 0:3, 0:4, 0:5 Ohnmacht Stephan (34./46./63.), 0:6 Schorpp Raphael (78.); Schiedsrichter: Stephan Niggemeier; Zuschauer: 150.

FC Neustadt: Werner, Fischer (46. Gutscher), Papa, Feser, Kapetanovic (46. Tobias Tritschler), Takuete, Kiefer, Markus Tritschler, Eckert, Köycü, Brosi (46. Marong).

DJK Donaueschingen: S. Neininger, Limberger, Schneider, Ohnmacht, Schorpp, Wild (75. Becker), Ganter (60. Heitzmann), Künstler, Erndle (60. Köpfler), Sarr, Sauter (60. Kleinhans).