Basketball, Pro B-Achtelfinale: Spiel zwei vor 1250 Zuschauern gewonnen, Saison-Aus abgewendet und Selbstvertrauen getankt – das 69:61 der Wiha Panthers gegen den SC Rist-Wedel am Samstag lief aus Schwenninger Sicht wie gewünscht. Der Spieler des Tages schickt nun sogar eine Kampfansage gen hohen Norden.

Spiegelbild: In vielerlei Hinsicht war Spiel zwei der Playoff-Serie zwischen den Panthers und dem SC Rist-Wedel eine Kopie des ersten Aufeinandertreffens. In beiden Partien gelang es der jeweiligen Auswärtsmannschaft, das Spiel lange offen zu gestalten, ehe verwandelte Dreier das Momentum aufseiten der Gastgeber beförderten. Diese ließen sich dann sowohl in Wedel als auch in Schwenningen in der Schlussphase nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, während der Gastmannschaft in den entscheidenden Momenten keine Zähler mehr gelangen.

Matchwinner: Mit seinen spielentscheidenden 19 Punkten im letzten Viertel wurde Leon Friederici zum gefeierten Helden des Spiels. Den Titel „Matchwinner“ wollte er nach der Partie jedoch nicht für sich selbst reklamieren. „So würde ich mich nicht bezeichnen. Es war eine tolle Mannschaftsleistung. Es hat sich einfach so ergeben, dass ich am Ende getroffen habe, weil sich die Gegner mehr auf Rasheed Moore und Bill Borekambi konzentriert haben“, gibt sich Friederici bescheiden. Der 23-Jährige macht hingegen keinen Hehl daraus, dass er in intensiven Playoff-Spielen wie am Samstag das Beste aus sich herausholen und seine Nervenstärke unter Beweis stellen kann. „Solche Partien liebe ich. Dafür spiele ich Basketball.“

Abgeliefert: „Ich erwarte von mir selbst eine der besten Leistungen der Saison. Ich möchte dem Team in allen Belangen helfen“, sagte Rasheed Moore im Vorfeld von Spiel zwei und hielt mit einer guten Leistung seinen eigenen Erwartungen stand. Sowohl in den Punkten als auch in den Rebounds war der US-Amerikaner mit 20 und zwölf Bester seines Teams und legte damit das zweite „Double-Double“ (in zwei Statistiken zweistellige Werte) der Saison auf. Moore selbst war weitestgehend zufrieden mit seiner Vorstellung. „Ich habe einige offene Würfe verfehlt, die ich normalerweise treffe. Abgesehen davon habe ich, wie das restliche Team, alles gegeben und bin sehr glücklich darüber, dass wir als Sieger aus diesem harten Spiel hervorgingen.“

Ansage: Der Sieg in Spiel zwei befreite die Panthers nicht nur von einer tonnenschweren Last auf ihren Schultern und beendete eine fünf Spiele lange Niederlagenserie, sondern gab ihnen zudem eine gehörige Portion Selbstbewusstsein mit auf den Weg. Über den Ausgang des entscheidenden dritten Spiels am kommenden Sonntag lässt Leon Friederici keine Zweifel offen: „Wir gewinnen das. Ich kenne mein Team und weiß, wie wir drauf sind. Wedel ist ein natürlich gutes Team. Ich vertraue aber meinen Mitspielern und weiß, was wir leisten können.“ Trainer Alen Velcic gibt nun die Marschroute für die anstehende Trainingswoche vor. „Wir werden eine Menge werfen, sodass wir in Spiel drei in Wedel unsere offenen Würfe machen. Dann haben wir dort eine kleine Chance.“

Starker Süden: An Playoff-Spieltag zwei setzten sich in fünf der acht Spiele Mannschaften aus der Südstaffel durch. Topfavorit Bayer Giants Leverkusen machte mit einem knappen Sieg in Schwelm den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale klar. Gefolgt werden sie von den Fraport Skyliners Juniors, die sich ebenfalls in zwei Spielen gegen den VfL Bochum durchsetzten. Neben den Wiha Panthers wendeten auch die Scanplus Baskets Elchingen sowie die Orange Academy aus Ulm mit Heimsiegen das Ausscheiden ab und stehen nun vor einem entscheidenden Spiel drei. Ebenfalls vorzeitig in Runde zwei ist der Sieger der Nordstaffel Münster, der sich gegen Erfurt klar durchsetzte. In der Serie zwischen den Gießen 46ers Rackelos und den Itzehoe Eagles, deren Sieger in Runde zwei auf die Schwenninger zwei treffen könnte, steht es 1:1.