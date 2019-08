von gb/daz

Fußball: Im Clubhaus des SV Unadingen fand der Staffeltag für die Kreisliga A 2 und die Kreisliga B 6 statt. Staffelleiter Klaus Dieter Kalipke bemängelte die häufigen Spielverlegungen, die zugenommen hätten. Es seien wenige Vereinsvertreter, die sich immer wieder bei Terminverlegungen zu Wort meldeten. Letztlich konnte aber immer wieder ein Kompromiss gefunden werden.

Kalipke und Bezirkspressewart Francisco-Javier Orive informierten über die Neuerungen für die kommende Saison. Dazu gehört unter anderem, dass der Schiedsrichter „Luft“ ist. Dies bedeutet, wenn ein Schiedsrichter angeschossen wird, gibt es einen Schiedsrichterball. Das Eintrittsgeld ist wie folgt geregelt: Frauen müssen keinen Eintritt bezahlen und die Eintrittsgrenze liegt bei 2,50 Euro. Alle Vereinsvertreter stimmten der neuen Regelung zu.

Mit drei Partien wird am Samstag, 24. August, die neue Saison in der Kreisliga A 2 eröffnet. Fünf weitere Begegnungen komplettieren am 25. August den ersten Spieltag. Nach dem 15. Spieltag am Sonntag, 24. November, beginnt die Winterpause. Am 28. März 2020 wird die Saison in der A 2 fortgesetzt.

Drei der vier neuen Teams in der Staffel dürfen mit einem Heimspiel die Saison eröffnen. Bezirksliga-Absteiger SV TuS Immendingen startet auf eigenem Platz gegen die SG Riedöschingen/Hondingen. Aufsteiger SG Unadingen/Dittishausen hat in der ersten Partie Heimrecht gegen die SG Kirchen-Hausen.

Im Hochschwarzwald gibt es gleich ein Aufsteiger-Derby. Die SG Schluchsee/Feldberg empfängt den SV Saig. Vizemeister SSC Donaueschingen muss am ersten Spieltag reisen. Die Schellenberger gastieren im Stadt-Duell beim FC Pfohren. Außerdem hat der SV Öfingen Heimrecht gegen den FC Lenzkirch, der SV Eisenbach spielt gegen den FC Löffingen II und der FV Möhringen empfängt den SV Hinterzarten.

Am zweiten Spieltag, 31. August/1. September, empfängt der SSC Donaueschingen die Immendinger. Während der SV Öfingen zum SV Hinterzarten reisen muss, empfängt der FC Löffingen II den FV Möhringen und die SG Kirchen-Hausen den SV Eisenbach. Komplettiert wird der Spieltag mit den Paarungen SG Riedöschingen/Hondingen gegen SG Unadingen/Dittishausen und FC Lenzkirch gegen SG Schluchsee/Feldberg und SV Saig gegen FC Pfohren.