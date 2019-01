von SK

Fußball: (wmf) Kai Brünker ist wieder zurück in Deutschland. Der 24-jährige Villinger, der im Juni 2015 vom FC 08 Villingen zum SC Freiburg II und im Januar 2018 vom Breisgau zum englischen Drittligisten Bradford City wechselte, spielt künftig für die SG Sonnenhof Großaspach. Der Drittligist, der als Viertletzter gegen den Abstieg kämpft, suchte nach einem groß gewachsenen Mittelstürmer, der mehr sein sollte als nur ein Ergänzungsspieler. „Wir werden einen Stürmer holen, wenn wir überzeugt sind, dass er uns auch weiterbringt“, wird Trainer Florian Schnorrenberg in einem Interview mit dem Fachmagazin Kicker zitiert.

Wie es scheint, sind die Großaspacher fündig geworden. Kai Brünker, der am Montag in Villingen weilte, machte sich am Nachmittag auf den Weg, um bei dem Drittligisten einen Vertrag zu unterschreiben. „Es ging alles rasend schnell“, sagte der Angreifer. Noch am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte Brünker in England vor 46.000 Zuschauern mit Bradford ein Punktspiel gegen Sunderland bestritten. Kurz vor Schluss wurde der Schwarzwälder eingewechselt. „Ich freue mich, wieder hier zu sein“, sagte Brünker. Nun will er sich bei Großaspach durchsetzen und bald eine Stufe höher klettern. „In der 2. Bundesliga zu spielen, wäre mein Traum.“