Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: VfB Villingen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Für die Villinger ging es zuletzt etwas nach unten. Vor allem überrascht mich, dass der VfB seit drei Partien kein Tor mehr geschossen hat. Die Gäste haben noch eine kleine Chance auf Rang zwei. Die Partie wird eine enge Kiste werden. Ich tippe auf ein 2:2.“

SV Überauchen- NK Hajduk VS. „Überauchen hatte gegen uns einen ganz schwarzen Tag, Hajduk hingegen hat bei uns wie ein Spitzenmannschaft gespielt. Dennoch ist es gefährlich, den Quervergleich zu ziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Partie auf dem Hartplatz ausgetragen wird. Überauchen muss gewinnen, aber Hajduk setzt sich mit 3:2 durch.“

FC Schonach II – FC Kappel. „Wir brauchen noch drei Punkte und wollen diese gleich im ersten Anlauf in Schonach holen. Personell ist die Situation bei uns weiterhin angespannt, aber das darf keine Ausrede sein.“

FC Pfaffenweiler II – SV Rietheim. „Rietheim hat sich gegen uns sehr stark präsentiert. Beim Schlusslicht sollten die Rietheimer einen 4:1-Sieg landen.“

Sportfreunde Neukirch – FC Dauchingen. „Neukirch hat gegen uns ein starkes Spiel abgeliefert. Da war viel Tempo in den Aktionen. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass Neukirch noch um den Klassenerhalt zittern muss. Dauchingen wäre mit einem Sieg auch rechnerisch Meister. Ich tippe dennoch auf ein 1:1.“

SV Niedereschach – DJK Villingen II. „Niedereschach steht defensiv sehr stabil und kassiert wenig Gegentreffer. Das haben sie uns voraus. Dieses gute Abwehrverhalten kann ein Faustpfand im Kampf um den Ligaverbleib sein. Ich tippe hier ebenfalls 1:1.“

FC Schönwald – FC Brigachtal. „In der Partie ist mit einem umkämpften Spiel zu rechnen. Brigachtal will zumindest Rang zwei und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen absichern. Zuletzt zeigte sich die Elf in einer guten Form. Schönwald spielt eine starke Rückrunde und wird alles versuchen, um mit einem Sieg die Lücke zu Brigachtal zu verringern. Ich kann mir eine Punkteteilung gut vorstellen und tippe 2:2.“