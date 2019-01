von SK

Eine übergückliche Janina Hettich sahen die Zuschauer am Donnerstag beim IBU-Cup in der Lenzerheide (Schweiz). Die Biathletin vom SC Schönwald glänzte im Sprintrennen über 7,5 km mit einer bärenstarken Leistung und wurde dafür mit Rang drei belohnt. „Es war meine erste Podiumsplatzierung im IBU-Cup. Ich bin natürlich sehr glücklich. Es war ein perfekter Tag“, freute sich die junge Schwarzwälderin.

Janina Hettich blieb bei beiden Schießeinlagen fehlerlos. Die Lauterbacherin hatte am Ende 30,4 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Russin Victoria Slivko, die ebenfalls alle zehn Scheiben abräumte. Hettich war zugleich auch beste Deutsche. In der IBU-Gesamtwertung belegt die 22-Jährige nun den fünften Rang.

Nicht ganz so gut wie bei ihrer Schwarzwälder Teamkollegin lief es für Christin Maier vom SC Urach. Die 22-jährige Furtwangerin musste einmal in die Strafrunde und belegte am Ende den 39. Platz. Allerdings hatte Christin Maier zuletzt mit einer Erkältung zu kämpfen.

Am Samstag steht in der Lenzerheide das Verfolgungsrennen auf dem Programm. Am Sonntag steigt zum Abschluss die Mixed-Staffel.