von SK

: Nicht gut verlief am Freitag der Auftakt beim IBU-Cup in Estland für Janina Hettich vom SC Schönwald. Nach vier Fehlern am Schießstand, davon drei im Stehendschießen, musste sich die Lauterbacherin nur mit Platz 37 begnügen. Im Wettbewerb Super-Sprint hatte sie somit 1:13,3 Minuten Rückstand auf die Siegerin. In der internen Liste der deutschen Starterinnen belegte Janina Hettich nur Rang fünf. Damit verpasste Hettich auch das im Anschluss ausgetragene Sprint-Finale der besten 30 Biathletinnen. Am Samstag werden weitere Wettkämpfe ausgetragen. Nach den zuletzt starken Leistungen bei der Europameisterschaft ein kleiner Dämpfer für die Biathletin.