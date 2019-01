Biathlon: Was für ein Wochenende! Mit zwei Podestplatzierungen hat Janina Hettich beim IBU-Cup in der Lenzerheide (Schweiz) nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht. Folgt nun die Belohnung in Form einer Nominierung für die Europameisterschaft im weißrussischen Minsk-Raubitschy? „Ich weiß es nicht. Noch haben sich die Trainer nicht geäußert, welche Sportler sie mitnehmen. In der Regel haben auch Junioren eine Chance, wenn sie bei ihren Titelkämpfen gut abschneiden“, sagt die Lauterbacherin, die für den SC Schönwald startet.

Am vergangenen Donnerstag schaffte es Hettich im Sprint erstmals in ihrer jungen Karriere im IBU-Cup überhaupt auf das Podium. Platz drei war der Lohn für ein couragiertes Rennen. Rund 48 Stunden später erreichte sie im Verfolger den fünften Platz und wiederum nur 24 Stunden später wurde sie mit der deutschen Mixed-Staffel Zweiter. Als einzige aus dem deutschen Quartett blieb die Sportsoldatin bei den Schießeinlagen ohne Fehler und ohne Nachlader. „Es war ein schönes Wochenende und ich habe mich riesig gefreut“, strahlt die 22-Jährige. Schon in den vorherigen Wettkämpfen lief es für sie gut, doch optimale Ergebnisse wurden oft am Schießstand vergeben.

Bis zur EM in Weißrussland, die am 18. Februar beginnt, stehen zunächst keine weiteren Wettkämpfe im Terminkalender der Schwarzwälderin. Davor stehen noch viele Trainingseinheiten und die Hoffnung, dass irgendwann die Nominierung für den Saison-Höhepunkt noch kommt. „Ich möchte natürlich bei der Europameisterschaft gerne dabei sein“, sagt die Blondine. Bei den Trainern hat sich Janina Hettich beim jüngsten IBU-Cup auf jeden Fall nachhaltig für die EM empfohlen.

Die Biathletin hat noch einen anderen Grund, weshalb sie gerne die Koffer für den Trip nach Minsk packen würde. „Ich kenne die Strecke dort von der Jugend-Weltmeisterschaft 2016 und habe nur gute Erinnerungen.“ Für sie sprangen damals bei drei Starts die Platzierungen sechs, acht und zwölf heraus.

In der Lenzerheide forderte der Kurs alles von den Teilnehmern ab. „Da die Strecke auf 1500 Metern Höhe liegt und es durch das ständig Auf und Ab kaum Ausruhezeiten gibt, werden schnell die Beine schwer. Die Strecke gefällt mir dennoch“, ergänzt die Lauterbacherin, die neben der Teilnahme in Minsk noch ein weiteres Ziel verfolgt: Einmal bei einem Weltcup-Wettbewerb an den Start zu gehen. Planen lässt sich das freilich nicht. „Es kommt, wie es kommt. Sich besonderen Druck zu machen hilft da nicht. Ich kann nur mit guten Leistungen für mich werben. Andererseits haben die deutschen Frauen zuletzt bei den Weltcup-Rennen gezeigt, dass sie zur Weltspitze gehören. Für die Trainer gibt es somit weniger Notwendigkeiten zu wechseln.“

Janina Hettich will es natürlich weiterhin versuchen. Zunächst aber heißt es Daumen drücken für einen Start in Minsk. Sollte es mit der EM-Nominierung klappen, wäre ihre Gefühlslage sicherlich ähnlich euphorisch wie am vergangenen Wochenende.