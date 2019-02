von SK

Snowboardcross: Mit Platz 16 in der Qualifikation sicherte sich die 19-jährige Bräunlingerin Jana Fischer am Freitag beim Weltcup am Feldberg das Ticket für die heutigen Finalläufe. Die Sportlerin vom Skiclub Löffingen benötigte auf der anspruchsvollen Strecke 55,34 Sekunden. Siegerin der Qualifikation wurde die US-Amerikanerin Lindsay Jacobellis (52,75). Die 55.51 Sekunden von Fischer aus dem ersten Lauf wurden somit gestrichen. Insgesamt gingen 30 Sportlerinnen auf die Piste. Die Finalläufe werden am heutigen Samstag bei den Damen und Herren ab 10 Uhr ausgetragen. Am Sonntag folgt zur gleichen Zeit der Teamwettbewerb.