von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Überbordende Freude war es nicht unbedingt, die am Samstag nach Schlusspfiff im Villinger Friedengrund vorherrschte, dafür aber eher stille Zufriedenheit: Die Generalprobe des FC 08 im Hinblick auf das heiß erwartete Südbadische Pokalfinale am kommenden Samstag (16.15 Uhr) in Pfullendorf gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen war angesichts eines 3:1 über Ilshofen gelungen. Zudem müssen sich die Nullachter nun keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen, da Gegner aus Ilshofen noch in den Abstiegskampf verwickelt ist.

Genervt: „Ziemlich genervt, wie es gelaufen ist“, zeigte sich Gästetrainer Ralf Kettemann, der den Villinger Sieg als nicht unbedingt verdient einstufte. Den Nullachtern war‘s egal: „Es war sehr wichtig, dass wir gewonnen haben. Das tut uns sicherlich gut“, meinte Trainer Jago Maric nach der Partie, in der Umut Sönmez gleich dreimal – davon zweimal per Strafstoß – erfolgreich gewesen war. „Ilshofen war eine aggressive und gute Mannschaft“, urteilte der Sportliche Leiter Arash Yahyaijan. Viel weiter wollte man sich im Lager der Nullachter aber auch nicht mit der Begegnung befassen, denn schließlich steht nun das „Spiel des Jahres“ vor der Tür. Deshalb appellierte Jago Maric auch: „Kommt alle zahlreich nach Pfullendorf!“

Blick nach vorne: In der Tat war spätestens am Samstagabend das Oberliga-Spiel vergessen, ging der Blick in Richtung Endspiel. Am Dienstag werden Maric, Yahyaijan und Kapitän Benedikt Habt im Rahmen einer Pressekonferenz des Südbadischen Fußballverbandes in Freiburg den Journalisten ebenso Rede und Antwort stehen wie von Rielasinger Seite Sportvorstand Oliver Heinemann und Spielführer Dennis Klose. Bereits am Freitag zur Mittagszeit wird der Nullacht-Tross dann nach Pfullendorf aufbrechen und dort auch übernachten, um sich intensiv auf die wegweisende Begegnung einzustellen.

Personell alles im Lot: Vermutlich wird der FC 08 am Samstag bis auf den langzeitverletzten Nico Tadic in Bestbesetzung auflaufen können. Damian Kaminski kurierte am Samstag seinen leichten Faserriss aus. Er wird dem Team aber ebenso zur Verfügung stehen wie Torwart-Routinier Cristian Mendes, der sicherheitshalber gegen Ilshofen von Marcel Bender vertreten wurde. Im Kader soll am Samstag auch der Geschäftsführer des FC 08, Mario Ketterer, stehen,

Feiertag: Die Entscheidung im Oberliga-Meisterschaftsrennen gefallen: Der Bahlinger SC siegte beim SV Oberachern mit 3:0 und setzte seine ungeschlagene Rückrunden-Serie mit nunmehr 42 Punkten aus 16 Spielen fort. Damit hat das Team von Dennis Bührer und Axel Siefert nach dem vorletzten Spieltag fünf Punkte Vorsprung und steht als Meister fest: Die Mannschaft und die rund 400 mitgereisten Fans feierten erst in Oberachern, anschließend wurde der Aufstieg in die Regionalliga bis in die späte Nacht rund um das Bahlinger Vereinslokal „Ponderosa“ begossen. Die Stuttgarter Kickers stehen nach dem 1:1 beim SSV Reutlingen auf Rang zwei, können jedoch am letzten Spieltag (30. Mai/Christi Himmelfahrt) noch verdrängt werden. Gewinnt der FSV Bissingen gegen die Kickers, darf Bissingen an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga teilnehmen. Aufgrund des erwarteten großen Zuschauerandrangs wird die Partie im Stadion von Sonnenhof Großaspach ausgetragen.