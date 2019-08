Fußball, südbadischer Pokal, Qualifikationsrunde: FC Gutmadingen – FC Schonach (Samstag, 17 Uhr). Viel Spannung verspricht das Duell der beiden Landesligisten, ist es doch eine von nur vier Partien in der Qualifikation, in der auch ein Elfmeterschießen möglich ist. Sowohl Aufsteiger Gutmadingen als auch Schonach wollen unbedingt in die erste Pokalrunde. Hier winkt ein Heimspiel gegen den Ligakonkurrenten Gottmadingen-Bietingen. Der Vergleich in der aktuellen Vorbereitung passt gut, denn in der Meisterschaft treffen Gutmadingen und Schonach erst am 16. November aufeinander.

Gutmadingen muss ohne den im Urlaub weilenden Cheftrainer Steffen Breinlinger spielen. Für ihn wird Co-Trainer Marc Genter an der Seitenlinie stehen. „Wir haben uns weitgehend abgestimmt. Wir nehmen den Pokal sehr ernst, haben aber kein Elfmeterschießen trainiert. Wir wollen das Spiel in 90 Minuten für uns entscheiden“, sagt Genter. Bis auf Lukas Riedmüller, Marcel Huber (beide Urlaub) und Ahmet Keysan (angeschlagen) stehen den Gastgebern alle Spieler zur Verfügung. Mit den bisherigen Eindrücken bei den Trainingseinheiten und Testspielen waren die Übungsleiter sehr zufrieden.

Breinlinger und Genter haben im Vorfeld die vermeintlichen Stärken und Schwächen der Schonacher genau analysiert und die Spieler eingestellt. „Der Pokal ist eine schöne Sache, zumal wir nicht jedes Jahr dafür qualifiziert sind. Unsere Jungs sind fit und die Anfangsformation steht. Wir werden alles versuchen, um Schonach aus dem Pokal zu werfen“, ergänzt Genter.

Schonach beklagte zuletzt viele verletzten Akteure. Spieler wie Gildas Asongwe, Nico Frey, Jonas Schneider oder Sebastian Pfau stehen nicht zur Verfügung. Zudem gab es in den Vorbereitungsspielen gegen durchweg höherklassige Teams deutliche Niederlagen. „Nachdem wir zuletzt gegen Endingen nur zwölf Spieler hatten, sieht es für Samstag etwas besser aus. Ich will unbedingt weiterkommen, denn ich habe tolle Erinnerungen an den Pokal“, sagt Schonachs Trainer Alex Fischinger. Im Jahr 2014 wurde Fischinger mit dem FC Waldkirch sogar südbadischer Pokalsieger und durfte die Trophäe in die Höhe stemmen.

Im jüngsten Test gegen Endingen haben sich einige Akteure angeboten, die sonst eher nicht in der ersten Elf stehen. Spielern wie Luca Timm oder Marcel Hug zeigten sich engagiert und haben beim Trainer nun eine gute Chance, am Samstag erneut in der Anfangsformation zu stehen. Keine Sorgen hat der Schonacher Trainer bei den Torhütern. Hier bieten sich drei Schlussmänner an.