von Matthias Hoppe

Spielanalyse: Matthias Hoppe fasste in einem Satz zusammen, was an diesem Abend viele dachten: "Endlich hatten die Wild Wings mal das notwendige Quäntchen Glück." Dass eine Mannschaft ausgerechnet bei eigener Unterzahl 34 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielt, kommt auch für Hoppe nicht alle Tage vor.

Ansonsten war der Schwenninger Eishockey-Experte vor allem mit der Abwehrleistung der Wild weitgehend zufrieden. "Die Torhüterleistung war herausragend." Die Chancenauswertung habe allerdings zu wünschen übrig gelassen. Das gelte auch für Krefeld.

Und hier sind Hoppes Top Fünf

Dustin Strahlmeier: Der Torhüter war bei den Schwenningern einmal mehr Turm in der Schlacht. Strahlmeier war mit einigen großartigen Paraden der Garant für den Sieg.

Dustin Strahlmeier | Bild: Feißt, Werner

RihardsBukarts: Wie der 23-jährige Stürmer das 1:0 erzielte, war sehenswert. Bukarts wartete auf die Bewegung des Torhüters und schlenzte den Puck eiskalt in den Winkel.

Rihards Bukarts | Bild: Feißt, Werner

Andrée Hult: Der Schwede verdiente sich die Aufnahme in die Top Fünf schon alleine seines Siegtores wegen. Wie er bei eigener Unterzahl nach dem Break die Scheibe in Bedrängnis ins Eck des Krefelder Gehäuses drückte, war alle Ehren wert.

Andrée Hult | Bild: Feißt, Werner

JussiTimonen: Der Finne zeigte nach seiner Verletzung in der Abwehr eine solide Leistung und fügte sich gleich wieder nahtlos ins Team der Wild Wings ein.

Jussi Timonen | Bild: Feißt, Werner

Anthony Rech: Auch wenn der Franzose diesmal kein Tor erzielte, zählte er zu den besten Schwenningern. Hatte im ersten Drittel mit einem Pfostenschuss Pech. Nach der Verletzung ließ Rech seine Mannschaft nicht etwa im Stich, sondern biss auf die Zähne und kehrte aufs Eis zurück. Ein wichtiger Mann für Schwenningen.