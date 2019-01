Spielanalyse: Auch Matthias Hoppe atmete sichtlich erleichtert auf: "Endlich mal wieder ein starker Auftritt der Wild Wings in der Helios-Arena. Entscheidend für den klaren Erfolg war das schnelle Umschaltspiel von Abwehr auf Angriff.

Dank schneller Passkombinationen kamen die Schwenninger immer wieder zu guten Chancen. Da die Wild Wings in der Abwehr immer einen zweiten Mann zur Absicherung hatten, war Ingolstadt lediglich im Powerplay richtig gefährlich."

Und hier sind Hoppes Top Fünf

Dustin Strahlmeier: Seine Leistung war gigantisch und das i-Tüpfelchen auf die vollzogene Vertragsverlängerung. Strahlmeier ist für mich der beste Torhüter in der DEL. Blitzschnelle Reaktion, sicheres Fangspiel, klasse Positionsspiel: Der Schwenninger Schlussmann zeigte auch gegen Ingolstadt alles, was einen Torhüter so stark macht.

Dustin Strahlmeier | Bild: Feißt, Werner

Anthony Rech: Eine glänzende Vorstellung des Franzosen. Ich hatte Rech bereits in der vergangenen Saison mit einer Tulpe verglichen, die langsam aufgeht. Gegen Ingolstadt hat er sich als strahlende Rose präsentiert. Nicht nur seiner drei Tore wegen ist Rech ein Spieler, den man für die kommende Saison unter Vertrag nehmen sollte. Aber ich glaube, die Verantwortlichen müssen sich beeilen, denn der Stürmer steht sicherlich auch bei anderen Klubs auf dem Zettel.

Anthony Rech | Bild: Feißt, Werner

Rihards Bukarts: Der Stürmer hat gegen Ingolstadt zwei Treffer erzielt und sich weitere gute Chancen erarbeitet. Bukarts bringt sich vor dem gegnerischen Tor immer wieder gut in Position. Seine herausragenden Fähigkeiten kommen in Schwenningen immer mehr zum Tragen.

Rihards Bukarts | Bild: Feißt, Werner

Marcel Kurth: Der Stürmer leitete in seiner Reihe schöne Kombinationen ein und machte das Spiel schnell. Außerdem machte Kurth konsequent seine Checks fertig.

Marcel Kurth | Bild: Feißt, Werner

Philip McRae: Der US-Amerikaner bereitete mit guten Pässen Tore vor und gewann zahlreiche Bullys. Sein Spiel zeichnete sich durch eine klare Linie aus. Ein guter Auftritt von McRae.