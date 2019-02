von Maurice Sauter

Basketball, ProB: OrangeAcademy – Wiha Panthers Schwenningen (Sonntag, 17 Uhr). Die Hauptrunde der ProB neigt sich dem Ende entgegen. Drei Spiele vor Beginn der Playoffs wollen die Wiha Panthers ihren zweiten Tabellenplatz mit einem Sieg in Ulm bei der OrangeAcademy festigen. Dafür steht ein Spieler wieder bereit, der zuletzt schmerzlich vermisst wurde.

Die wichtigste Nachricht vorneweg: Abdulai Abaker steht den Panthers nach seinem verletzungsbedingten Ausfall in der Vorwoche gegen die Bayer Giants Leverkusen wieder zur Verfügung. Zwar ist der lädierte rechte Knöchel noch nicht vollständig geheilt, lässt aber einen Einsatz zu. "Abu ist für uns im Spielaufbau und in der Verteidigung sehr wichtig", sagt Trainer Alen Velcic, dem nun wieder eine personelle Option mehr auf den kleinen Positionen zur Verfügung steht. Kosta Karamatskos hingegen wird in Ulm noch nicht eingesetzt, jedoch dann aller Voraussicht nach in der kommenden Woche in Gießen sein Comeback nach dem Bizepssehnenriss im rechten Arm feiern. Ansonsten kann Velcic personell aus dem Vollen schöpfen.

Das Hinspiel gegen die OrangeAcademy Anfang Dezember entschieden die Schwenninger nach einer dramatischen Aufholjagd und einem entscheidenden Dreier von Sergey Tsvetkov knapp mit 75:74 für sich. Schon damals imponierte das im Schnitt nur etwa 21 Jahre alte und unbekümmert aufspielende Ulmer Team Panthers-Trainer Velcic, der den Nachwuchs des Bundesligisten Ratiopharm Ulm zu den Spitzenteams der Südstaffel zählt. "Ulm hat drei, vier Spiele nur ganz knapp verloren. Hätten sie diese gewonnen, wären sie jetzt auf Platz zwei. Für mich gehören sie zu den vier besten Teams der Liga. Es wird ein sehr schweres Spiel", blickt Velcic voraus. Die Ulmer stehen derzeit mit neun Siegen aus 19 Spielen auf Rang sechs. Im engen Tabellenmittelfeld der ProB kann ein Sieg über Heimvorteil in den Playoffs oder die Teilnahme an der Abstiegsrelegation entscheiden. Deshalb werden die Ulmer mit aller Macht versuchen, ihren Platz unter den ersten Acht des Tableaus zu behaupten.

Die größte Stärke des Teams des finnischen Trainers Danny Jansson liegt in der Defensive. Mit im Schnitt nur 70 zugelassenen Punkten pro Partie stellen die Schwaben die beste Abwehr der Liga. Eine große Herausforderung also für die Panthers, die ohnehin nicht zu den offensivstärksten Teams der Liga zählen und zuletzt gegen Leverkusen mit 61 Zählern eine maue Punkteausbeute einfuhren. Dies weiß auch Trainer Velcic, der eine interessante Partie in der Kuhberghalle erwartet. "Wir müssen uns offensiv enorm steigern und unsere Produktivität erhöhen. Wir werden versuchen, ihr Spiel zu unterbinden und unseres durchzubringen. Dann werden wir eine Chance haben, zu gewinnen. Es wird aber ein sehr schweres Spiel." Für Velcics Trainerkollegen Jansson liegt der taktische Fokus auf zwei Schwenninger Einzelkönnern. "Wir müssen versuchen, die Ballkontakte von Topscorer Rasheed Moore so gut es geht zu minimieren. Aber es wird auch darauf ankommen, Bill Borekambi in den Griff zu bekommen", so der Ulmer Coach.