Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit dem SV Aasen gelang einem Aufsteiger aus der Kreisliga B der Durchmarsch in die Bezirksliga. Der SV Grafenhausen hat als Vizemeister in den Aufstiegsspielen, die Chance, ebenfalls aufzusteigen. Zurück in die Kreisliga B müssen der TuS Oberbaldingen und SV Gündelwangen. Hoffen darf der TuS Bonndorf II, der die Abstiegsrelegation um den Klassenerhalt gegen den SV Niedereschach bestreitet.

Am vierten Spieltag noch auf dem letzten Platz, eroberte der SV Aasen am 25. Spieltag Platz eins und gab diesen nicht mehr ab. Wie vor drei Jahren der SG Riedöschingen/Hondingen gelang Aasen der Durchmarsch von der Kreisliga B ins Bezirksoberhaus. „Ich habe schon am zweiten und dritten Spieltag erkannt, dass in der Mannschaft ein großartiger Charakter steckt. Wir haben bald gemerkt, dass wir eine außergewöhnliche Saison spielen können. Der Erfolg geht auf den gesamten Verein zurück, in dem eine tolle Arbeit geleistet wird“, sagt Trainer Axel Schweizer. Glück hatten die Aasener zudem, dass sie von Verletzungspech weitgehend verschont blieben und Schweizer oft nach Wunsch aufstellen konnte. Die Bezirksliga bezeichnet der Trainer „als eine völlig andere Welt“, doch die Aasener stellen sich der Herausforderung und wollen weiterhin viele junge Akteure aus dem eigenen Nachwuchs einbauen.

Dreimal stand der SV Grafenhausen auf Platz eins, bevor am letzten Spieltag vom Rang drei kommend die Vizemeisterschaft gelang und die Elf von Trainer Nils Boll nun in zwei Partien gegen den FC Brigachtal die Chance hat, die Rückkehr in die Bezirksliga zu fixieren. Aus dieser musste sich Grafenhausen 2017 verabschieden. Beachtlich sind die 82 erzielten Tore, wobei Florian Haselbacher mit 32 Treffern einmal mehr seine Abschlussqualitäten zeigte. Die Offensivqualitäten sollen auch in den Aufstiegsspielen den großen Trumpf darstellen.

Ein Punkt fehlte dem SSC Donaueschingen, um Rang zwei aus der vergangenen Saison zu wiederholen. „Platz drei löst bei mir keine Enttäuschung aus. Wie wollten unter die vier besten Mannschaften. Das haben wir geschafft. Mit dem kleinen Kader war kaum mehr möglich“, bilanziert Trainer Thomas Minzer. Mit Jochen Reihs (21 Treffer) hat Donaueschingen den zweitbesten Torjäger der Staffel. Dahinter gab es keinen zweiten Knipser. Der SSC schoss 27 Tore weniger als in der vergangenen Saison. Die Elf bleibt zusammen und wird wieder angreifen.

Vor dem letzten Spieltag schien der FC Lenzkirch die besten Voraussetzungen zu haben, um einen der ersten zwei Plätze zu belegen. Das magere 2:2 gegen Absteiger Oberbaldingen raubte diese Hoffnungen. „Uns hat die richtige Überzeugung gefehlt, zumindest diesen zweiten Platz zu wollen. Ich bin enttäuscht, doch bei den Spielern war das nicht der Fall. Wir waren einfach nicht reif genug“, betont der scheidende Trainer Zejlko Cosic. Die Qualität sei für mehr vorhanden gewesen. Lenzkirch zeigte dies unter anderem mit den zwei Siegen gegen Meister Aasen.

Von der Kreisliga B stürmte die SG Riedöschingen/Hondingen in die Bezirksliga, aus der es nach einer Saison wieder in die Kreisliga A ging. In der wird die Elf nun zumindest weitere zwölf Monate bleiben. „Wir hatten in der ersten Halbserie einige Schwierigkeiten. Platz zwei in der Rückrundentabelle ist versöhnlich. Für uns war sicherlich mehr drin, doch es gibt keinen Grund, von einem verlorenen Jahr zusprechen“, sagt Björn Werhan, der nach der Trennung von Trainer Roland Waldraff übernommen hatte und zukünftig als Co-Trainer wirken wird. Neuer Chefcoach wird Jürgen Frank (bisher SG Riedböhringen/Fützen). Der Spielerkader bleibt weitgehend zusammen.

Lange war Aufsteiger SG Kirchen-Hausen auf Kurs in Richtung Platz eins und zwei. Bis zum 20. Spieltag stand die Elf 13 Mal auf Rang eins. Dann ging es etwas bergab. „Bei unserem großen Verletzungspech in der zweiten Halbserie war fast nicht mehr drin. Wir wollten in erster Linie eine Runde ohne jegliche Abstiegsangst spielen und das ist uns gut gelungen“, sagt der Vorsitzende Florian Rapp. Verein und Mannschaft werden zuversichtlich in die kommende Saison gehen, wobei auch die Maßgabe zunächst laute, sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten. Die Mannschaft werde dann laut Rapp ein etwas anderes Gesicht haben. Einige Akteure haben Begehrlichkeiten bei höherklassigen Teams geweckt. Andere Spieler wollen sportlich etwas kürzer treten.

Mit 100 Treffern und starken 64 Punkten verpasste der SV Hinterzarten in der Spielzeit 2017/18 knapp die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga. Davon war die Mannschaft in der jetzt abgeschlossenen Runde weit entfernt. Die Elf von Trainer Kay Ruf bewegte sich mehrheitlich zwischen den Plätzen vier und sieben. Schon nach der Hinrunde war der Rückstand zur Spitze sehr groß. Nur knapp über die Hälfte der Heimspiele wurden als Sieger beendet. Vor der Runde noch als eines der chancenreichsten Teams eingeschätzt, war für Hinterzarten frühzeitig der Anschluss weg. Zudem setzte es deutliche Niederlagen, wie das 0:5 in Riedöschingen oder das 2:7 auf eigenem Platz gegen Kirchen-Hausen.

Als der SV Öfingen am achten Spieltag die Tabellenspitze übernahm, und auch danach starke Leistungen zeigte, träumten einige Fans bereits von der erfolgreichsten Saison der Geschichte. Am Saisonende ging der Elf von Trainer Jörg Kienast jedoch die Puste aus. Die letzten sechs Spiele gab es keinen Punktezuwachs mehr. „Wir sind froh, dass die Saison vorbei ist. Als einige Leistungsträger wegbrachen, waren wir nicht mehr konkurrenzfähig. Da fehlte bei einigen Spielern auch das nötige Engagement. Für uns wäre zumindest Rang fünf machbar gewesen“, analysiert Kienast und ergänzt: „Für ganz oben in der Tabelle fehlen uns 20 bis 30 Prozent. Aasen ist verdient Meister. Um mit solchen Teams auf Dauer mitzuhalten, sind wir noch nicht bereit. Für uns geht es auch in der kommenden Saison zunächst nur um den Klassenerhalt“, fügt Kienast an. Sein Team wird sich personell kaum verändern.

Nach den Abschlussplatzierungen drei und sechs wollte der FC Pfohren diesmal ganz oben angreifen. Der Schuss ging nach hinten los. Pfohren kam nie über Rang acht hinaus und musste sogar bis zum letzten Spieltag um den Ligaerhalt zittern. Der gelang mit vier Siegen an den letzten vier Spieltagen. Zwischenzeitlich musste Trainer Dominic Häring gehen und Andreas Binder übernahm für die zweite Halbserie. „Die jüngsten Leistungen sollten auch zukünftig der Maßstab sein. Die Mannschaft hat das Potenzial für einen der ersten fünf Plätze“, sagt Binder, der sich nun in Richtung Neukirch verabschiedet und von Erich Thurow ersetzt wird. Binder brauchte einige Zeit, um die Spieler mit seinen Ideen vertraut zu machen. „Für mich war das halbe Jahr sehr lehrreich. Ich habe einen gut aufgestellten FC Pfohren kennengelernt, der mich mit seinen fleißigen Mitarbeitern beeindruckte“, so Binder.

Obwohl der FV Möhringen sein Punktekonto gegenüber der vergangenen Saison um fünf Zähler aufstockte, musste die Elf von Heinz Jäger bis zum letzten Spieltag um den Ligaerhalt zittern. Jäger schaffte es, die hohe Flut an Gegentreffern (90) deutlich zu reduzieren (51). Möhringen bleib über 29 Spiele ohne Rote und Gelbrote Karte. Der Trainer möchte mit jungen Spielern perspektivisch etwas aufbauen. Die erste Saison war dazu ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt sollte der Blick der Möhringer in Richtung einstellige Tabellenplätze gehen.

Auf und Ab ging es in den vergangenen drei Spielzeiten beim FC Löffingen II. Nach dem Aufstieg wurde der Ligaerhalt erst in den Entscheidungsspielen gesichert. Vor zwölf Monaten gelang Abschlussplatz fünf. Nun erfolgte die Rettung wieder erst am letzten Spieltag. Der Klassenerhalt wird auch Landesliga-Trainer Uli Bärmann freuen, der immer wieder betonte, wie wichtig die Kreisliga A als Unterbau der ersten Mannschaft ist. Nicht verbessert wurde die Zahl der Gegentreffer (Vorjahr 63, jetzt 66). Auch für die kommende Saison kann die Zielsetzung nur Klassenerhalt lauten, es sei denn, die Berg- und Talfahrt setzt sich fort und der Fahrstuhl nach oben ist wieder mit den Löffingern besetzt.

Der SV Eisenbach bleibt trotz des drohenden Abstiegs in der Liga. Da keine Mannschaft aus der Kreisliga B 4 aufsteigen will, müssen die Viertletzten keine Relegation ausspielen. Von der oft gefürchteten Heimstärke der Eisenbacher war in der vergangenen Saison nicht viel zu sehen. Eisenbach ist Vorletzter der Heimtabelle und holte sogar auswärts mehr Zähler. Gar Tabellenschlusslicht ist die Mannschaft in der Fairplaywertung bei zwei Roten, drei Gelbroten und 72 Gelben Karten.

Der TuS Bonndorf II stand bereits als Absteiger fest, darf nun aber wieder hoffen. Setzen sich die Bonndorfer in der Relegation gegen den Drittletzten der Kreisliga A 1, den SV Niedereschach durch, und der FV Marbach steigt in die Landesliga auf, bleibt die TuS-Reserve in der Kreisliga A. Der starke Schlussspurt, Sieg in Hinterzarten, gegen die SG Riedöschingen, Punkt gegen Löffingen und Sieg gegen Möhringen reichte nicht für den sicheren Klassenerhalt, da es am letzten Spieltag in Pfohren (0:4) keine Punkte mehr gab. Mager ist die Auswärtsbilanz mit nur neun Punkten.

Deutlich nach unten ging es für den SV Gündelwangen. Nach den Plätzen sechs und neun in den vergangenen zwei Spielzeiten steht nun der Abstieg in die Kreisliga B fest. Dabei startete Gündelwangen an den ersten beiden Spieltagen auf Platz eins. Nach den Siegen in Oberbaldingen und Aasen standen 10:2 Tore und sechs Punkte auf der Habenseite. Dann aber erwies sich die Abwehr als nicht sattelfest genug, wie 99 Gegentreffer unterstreichen. Zwischenzeitlich wechselte Spielertrainer Sevimli zurück nach München. Aus dem Tabellenkeller kam die Elf nicht mehr heraus. Die 68 erzielten Treffer sprechen für eine gute Chancenauswertung. Sehen lassen darf sich auch Platz eins in der Fairplaywertung ohne Rote und Gelbrote Karte und nur drei (!) Gelben Karten.

Der TuS Oberbaldingen sorgte nach dem Aufstieg vor zwei Jahren in seiner Premierensaison für viel Furore. Nach dem großen personellen Aderlass im vergangenen Sommer war frühzeitig klar, dass das Ziel diesmal nur Klassenerhalt lauten kann. Der TuS verfehlte die Zielsetzung deutlich und kam über 28 Spiele nie von einem der Abstiegsplätze weg. Auch der Trainerwechsel von Markus Schmelzer zu Claudio Andreotti brachte keine Wende. Andreotti lobte zuletzt stets die Trainingsbereitschaft der Spieler. Da der TuS frühzeitig wusste, in welcher Liga die Elf in der kommenden Saison spielt, wurde personell und taktisch schon einiges probiert. Verhindert wurden die 100 Gegentreffer, weil die Elf zuletzt etwas stabiler agierte. In der Kreisliga B wird es unter Andreotti mit vielen jungen Spielern einen neuen Anlauf geben.