Fußball: Alle drei Jahre tagt bisher das höchste Gremium des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV). Am Samstag ist es wieder soweit, denn in Denzlingen treffen sich die Delegierten der Bezirke, der Verbandsvorstand und die Mitglieder der Ausschüsse zum Verbandstag, um über die Änderungen von Regeln und Statuten zu diskutieren. Das Programm ist umfangreich und spannt sich von der Neuordnung der Schiedsrichterordnung über Aspekte der Spielordnung bis hin zum Turnus des Verbandstages, der in der Folge im Vierjahresrhythmus abgehalten werden soll. Auf 80 Seiten bringen es die beiden Vorlagen, die die möglichen Änderungen aufführen.

Allerdings: Wer hier nun einen großen Wurf in Sachen Strukturierung und Durchführung der teilweise unübersichtlichen Spielordnung erwartet, wird enttäuscht werden. Die Stammspielerregelung etwa, die in der abgelaufenen Runde wieder vielfach zum heißen Eisen wurde und für reichlich Unmut an der Basis sorgte, wird allenfalls leicht kosmetisch bearbeitet.

Worum geht es im umstrittenen Paragraphen 11 der Spielordnung? Hier wird geregelt, unter welchen Bedingungen ein Spieler aus einer höheren Mannschaft eines Clubs auch in einem weiteren Team desselben Vereins eingesetzt werden darf. Das Landesligateam des FC 08 Villingen bekam es in der Saison 18/19 zweimal mit dem Paragraphen 11 zu tun, in der Hinrunde wurde ein Sieg annulliert, weil eben ein Spieler, der mehr als die Hälfte der Spiele im Oberligateam bestritten hatte, mitwirkte. Da der betroffene Spieler, Kamran Yahyaijan, noch keine 23 Jahre alt war, hätte der FC 08 Villingen als Regionalligist die Punkte behalten. Auch wenn Villingen einige Kilometer weiter im Osten, im Verbandsgebiet des Württembergischen Fußballverbandes, liegen würde, wäre am Sieg der Landesliga-Elf nicht zu rütteln gewesen. Denn was in Südbaden nur bis einschließlich Regionalliga erlaubt ist, gilt in Württemberg für alle Spielklassen: U 23-Spieler dürfen nahezu beliebig nach einem Einsatz in der „Ersten“ am Folgetag in der „Zweiten“ auflaufen. Dazu muss man wissen: Ob ein Spieler die 90 Minuten durchspielt oder nur in den Schlussminuten eingewechselt wird, spielt keine Rolle. Wer in mehr als der Hälfte der Spiele zum Einsatz kommt, gilt als Stammspieler.

Der Sinn der Regelung in Württemberg liegt auf der Hand: Ein junger Spieler, der vielleicht nur kurz zum Einsatz kam, soll in einer unteren Mannschaft Spielpraxis sammeln und sich weiter entwickeln können. Warum dürfen sich in Südbaden nur U 23-Spieler von der Regionalliga, nicht aber von Landes- oder Bezirksligisten weiterentwickeln? Zudem: Mit dem Schritt ins digitale Zeitalter mit DFBnet müsste es technisch leicht umsetzbar sein, dass ein U 23-Spieler, der am Samstag nur eine Hälfte oder kürzer in einer höheren Liga zum Einsatz kam, am Sonntag noch im Reserveteam auflaufen darf.

Zudem: Wenn hier die Regeln klarer und transparenter werden, aber auch technisch umgesetzt werden, sodass ein nicht spielberechtigter Akteur gar nicht auf dem Spielbericht erscheinen kann, dann schwindet das Misstrauen, das stets den zweiten Mannschaften entgegengebracht wird und es entfällt das ständige Überprüfen der Aufstellungen auf fussball.de, das für Trainer oder Funktionäre teilweise mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Steuererklärung oder die Umsetzung der Datenschutzverordnung.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt in Denzlingen wird auch die Nutzung von Videoaufnahmen bei der Beweisführung in Strafsachen sein. Bisher können Videoaufnahmen, selbst wenn Täter und Tat eindeutig auszumachen sind, nicht verwendet werden. Allerdings: Sind Handy-Aufnahmen immer objektiv? Könnten hier nicht auch nur ausgewählte Szenen weitergeleitet werden?