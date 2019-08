Reitsport: (rom) Beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen stand am Freitagabend die erste große Entscheidung an. Es ging um den erstmalig ausgetragenen „Schwarzwald-Preis“, einer Gruppenspringprüfung CSI2* mit Siegerrunde. Als Sieger durfte sich Hans-Dieter Dreher vom RV Dreiländereck auf Twenty Clary feiern lassen.

Wie schon beim Auftakt am Donnerstag verlief auch der Freitag sehr spannend. Zunächst gingen fast 100 Reiterpaare in das CSI2* Springen. Die 30 Besten davon qualifizierten sich für das Gruppenspringen am frühen Abend. Der Modus sah vor, zehn Dreiergruppen zu bilden. Jede dieser Gruppen wurde von einem Sponsor präsentiert. Die jeweiligen Gruppenbesten qualifizierten sich für die abschließende Siegerrunde. Beim ersten Höhepunkt hatte schließlich Hans-Dieter Dreher und Twenty Clary (RV Dreiländereck) den schnellsten Nullfehlerritt im Stechen. Sie sicherten sich die Prüfung um den Schwarzwald Preis.

Auch die Silbertour der CSIAm A Reiter war am frühen Freitagmorgen am Start. Hier durfte sich Julia Jaschinski und ihr Quin Star von der RTG Obere Mühle) über den Sieg der Prüfung freuen. Bei der internationalen Tour für sechs- und siebenjährige Pferde war der RV Dreiländereck ganz stark vertreten. Es siegte Pia Reich und Löwenherz vor Hans-Dieter Dreher mit seinem Perideaux.

Gefragt waren am Freitag auch die talentierten Nachwuchsreiter. In der internationalen U25 Tour stand die Einlaufprüfung zum Finale am Sonntag an. Dabei waren auch der für den RuF Donaueschingen sattelnde Niklas Krieg und im erweiterten Sinne die in Neudingen wohnende Nina Lange, die allerdings für das Hofgut Albführen startet. Nina Lange belegte Platz 14. Krieg musste sich mit Rang 16 zufrieden geben. Der Sieg ging nach Trochtelfingen. Hendrik Mader auf Ciabatta war nicht zu schlagen.

Weiter ging es im Turnierprogramm Schlag auf Schlag. Der Zeitplan hinkte aufgrund der großen Starterfelder bereits eine Stunde hinterher. Weitere 46 Starter gingen in ein nationales Springen der Klasse S*. Es war dies die Qualifikation für den Samstag, dem prestigeträchtigen BW Bank Springen. Dieses ist neuerlich die zweite Qualifikation zum Hallenchampionat und macht Station auf den Immenhöfen. Die Ergebnisse vom Freitag:

CSIAm A: 1. Julia Jaschinski, Quin Star (RTG Obere Mühle), 2. Christian Schätzel, Copyright (FRV Neuhofen), 3. Sabrina Kuhlmann-Schütz (RV Dreiländereck).

CSIYH1*: 1. Pia Reich, Löwenherz (RV Dreiländereck), 2. Hans-Dieter Dreher, Perideaux (RV Dreiländereck), 3. Andy Witzemann, Esperanza de Muze (PS-Team Winterlingen).

CSI2*: 1. Tina Deurer, Clueso (RV Eppelheim), 2. Tamara Schnyder, Quinsten (Schweiz), 3. Adrian Schmid, Cesserias Crack (Schweiz).

CSIU25: 1. Hendrik Mader, Ciabatta (RFV Trochtelfingen), 2. Nikolaus Leckebusch-Peters, C´est La Vie (Kanada), 3. Luisa Meidinger, Bob Clover (RV Lahr).

CSN: 1. Tobias Schwarz, Caramello d`Oro (RFSV Kenzingen), 2. Markus Kölz, Missile du Bisson (PSV Burkhardtshof), 3. Barbara Steuerer-Collee (RA TV Alpirsbach-Rötenbach).

Gruppenspringen CSI2**: 1. Hans-Dieter Dreher, Twenty Clary (RV Dreiländereck), 2. Sophia Schindlbeck, Ctinka (RFV Weilheimer Pferdefreunde), 3. Dominique Michelle Weber, Chasseur en Blanc (RFV Ludwigshafen).