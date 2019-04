von SK

Jürgen Herr, wird nach den 60 Minuten gegen Herbolzheim die ein oder andere Träne fließen?

Das kann ich noch nicht sagen. Es wird sicherlich sehr emotional.

Was bleibt bei Ihnen nach sechs Jahren auf der Trainerbank des TV St. Georgen haften?

In erster Linie zwei Dinge. Zunächst einmal die Landesliga-Meisterschaft 2017. Das war für den gesamten Verein, die Spieler, alle Betreuer und die Fans ein außergewöhnliches Erlebnis. Der zweite Aspekt: Ich habe sehr viele Freunde gewonnen und Menschen kennengelernt, die mich bereichert haben.

Mit Herbolzheim kommt am Samstag ein schier übermächtiger Gegner nach St. Georgen. Was wäre von der Mannschaft ein schönes Abschiedsgeschenk für Sie?

Sportlich sind wir Außenseiter. Herbolzheim ist kaum zu bezwingen und eine Riesenaufgabe für uns. Natürlich hoffe ich, dass meine Jungs noch einmal über sich hinauswachsen.

Was überwiegt bei Ihnen? Wehmut wegen des nahen Abschieds oder auch eine gewisse Erleichterung, die Verantwortung abzugeben?

Ich habe mich beim TV St. Georgen immer wohlgefühlt. Der Grund meines Abschieds ist, dass sechs Jahre eine lange Zeit waren. Ich finde, jetzt sollte einmal eine Veränderung erfolgen. Ein neuer Mann auf der Trainerbank kann neue Impulse setzen. Nicht viele Trainer halten eine so lange Zeit durch. Für mich waren es durchweg sechs schöne Jahre.

Werden Sie eine andere Position im Verein übernehmen?

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich werde zunächst einmal etwas Zeit ohne Handball verbringen und meine zusätzliche Freizeit genießen.

Bleiben Sie dem TV St. Georgen als Fan erhalten?

Das ist keine Frage. Der TV St. Georgen ist mein Heimatverein und wird es immer bleiben.

Sie haben vor sechs Jahren nahtlos den Sprung vom Spieler beim TV St. Georgen zum Trainer vollzogen. Würden Sie es mit der Erfahrung der vergangenen sechs Jahre erneut so machen?

Ich habe ja schon zuvor vier Jahre als Jugendtrainer gearbeitet und hatte meine Vorstellungen. Im Rückblick kann ich sagen, dass mir der Übergang nicht schwergefallen ist. Die Spieler und viele Freunde aus der Vereinsführung haben mich immer unterstützt.

Wo sehen Sie die erste Mannschaft des TV St. Georgen perspektivisch? Ist die Landesliga das optimale Betätigungsfeld oder kann es auch wieder einmal ein Stück nach oben gehen?

In denn nächsten ein, zwei Jahren sehe ich uns in der Landesliga gut aufgehoben. Wen die aktuell verletzten Holzmann-Brüder wieder zurück sind, werden wir an Qualität gewinnen. Zuversichtlich stimmt mich zudem, dass wir in der Saison 2019/20 eine sehr starke A-Jugend haben werden. Wenn es dem Verein gelingt, diese Jungs zu halten und in die erste Mannschaft einzubauen, kann der TV St. Georgen auch wieder einmal ein Stück weiter oben angreifen. Es sieht also für die kommenden Jahre gut aus. St. Georgen kann und wird in der Landesliga eine gute Rolle spielen.

Was wünschen Sie sich persönlich für die letzten 60 Minuten auf der Trainerbank?

Über die sportliche Konstellation für die Partie haben wir schon gesprochen. Eine tolle Kulisse, eine schöne Atmosphäre und einfach noch einmal ein schönes Handballspiel wären ein würdiger Rahmen für den Abschied. Da Herbolzheim mit vielen Fans kommen will, wird es bestimmt sehr laut.