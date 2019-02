von SK

Ist die große Euphorie um das Lauf-

Ereignis schon wieder verflogen?

Auf gar keinen Fall. Uns haben in diesem Jahr das ungewöhnlich schöne Wetter und die Fasnacht einige Läufer gekostet. Beim Marathon haben 13 Läufer bezahlt und sind nicht gekommen. Im Halbmarathon waren es 15 oder 16 Läufer.

Wird es 2020 eine Fortsetzung geben?

Am Sonntag, 16. Februar, 2020, startet der 5. Hallenmarathon in Geisingen. Wir freuen uns schon jetzt darauf.

Wie fiel die Resonanz der Starter in diesem Jahr aus?

Fast durchgehend positiv. Viele Läufer haben uns bestätigt, dass es keinesfalls langweilig ist, mehr als 200 Mal im Kreis zu laufen. Nahezu allen hat es riesigen Spaß gemacht. Vielleicht müssen wir noch mehr Lauf-Enthusiasten überzeugen.

Warum waren so wenige Läufer von den umliegenden Lauftreffs am Start?

Die Frage kann ich nicht beantworten. Wir haben im Schwarzwald-Baar-Kreis eine starke Läuferszene. Es ist schade, wenn Sportler aus der Region die Veranstaltung nicht annehmen. Da hatten wir uns eine bessere Resonanz erhofft.

Was muss der Lauftreff Pfohren im Vorfeld der Veranstaltung besser machen?

Wir müssen in der Werbung effizienter werden. Wir waren diesmal etwas zu spät dran. Das wird sich ändern. Auch wir lernen dazu.

Beim neuen Paarlauf waren nur acht Paare am Start. Hat dieser Programmpunkt eine Zukunft?

Unbedingt. Wir sind uns sicher, dass wir 2020 die Zahl von acht Paaren mindestens verdoppeln werden.

Gibt es Ideen, das Programm zu straffen?

Das Programm mit Marathon, Halbmarathon, Paarlauf, Schülerlauf und dem Lauf über 10.000 Meter werden wir nicht verändern. Dafür gibt es keinen Grund. Wir hatten schon genügend Ideen, um die Veranstaltung auf zwei Tage auszubauen, werden aber bei einem Tag bleiben.

Das nächste Projekt vom Lauftreff Pfohren steht an Pfingsten mit einem Lauf von der Brigach- und Bregquelle bis zur Donaumündung an. Das sind 3145 Kilometer über 291 Etappen und zwölf Tage. Wie läuft die Vorbereitung?

Wir sind gut aufgestellt. Die Organisation passt. An Ostern machen wir einen Testlauf von der Neckarquelle bis zur Mündung des Neckars in den Rhein und von da rheinaufwärts bis Freiburg. Die Aktion an Pfingsten läuft für einen guten Zweck, die Kinder-Herzenssache. Wir wollen über 3145 Kilometer möglichst viel Geld sammeln. Mit rund 20 Läufern nehmen wir die Herausforderung durch sechs Länder an.