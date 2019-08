Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: FC Löffingen – FC Radolfzell (Sonntag, 17 Uhr). Mit dem Verbandsligisten aus Radolfzell hat der FC Löffingen in der ersten Pokalrunde einen sehr attraktiven Gegner gezogen. Die Elf vom Bodensee aus dem Wettbewerb zu werfen, wird für die Elf von Trainer Uli Bärmann eine Herkulesaufgabe. „Es ist das erste Pflichtspiel in der neuen Saison und wir nehmen die Partie sehr ernst. Für mich hat das Spiel eine Woche vor dem Punktspielstart durchaus den Stellenwert einer Generalprobe. Wir freuen uns alle auf die Begegnung und wollen uns achtbar verkaufen“, sagt Bärmann.

Am Mittwochabend unterzogen sich die Löffinger einem weiteren Test, mussten sich beim Bezirksligisten TuS Bonndorf jedoch mit 0:2 (0:1) Toren geschlagen geben. Anstelle von Bärmann, der bei diesem Spiel noch im Urlaub weilte, betreute sein Trainerassistent Frank Löffler die Mannschaft. „Ich werde die Partie mit Frank ausführlich analysieren. Seine Meinung wird auch Einfluss auf unsere Startformation haben“, unterstreicht Bärmann. In Bonndorf setzten die Löffinger einige jüngere Spieler ein. Andere, erfahrene Akteure, waren auch im Hinblick auf den Sonntag nicht über die gesamte Spielzeit im Einsatz. „Ich werde mir jetzt im Training einen Überblick verschaffen, wie der aktuelle Leistungsstand ist. Ich möchte mit einer starken Mannschaft beginnen“, so Bärmann.

Natürlich ist der Verbandsligist klarer Favorit. In den bisherigen Vorbereitungsspielen musste sich Radolfzell nur Oberligist FC 08 Villingen (0:4) geschlagen geben. Die Seehasen wollen in der kommenden Saison in der Tabelle wieder ganz oben angreifen. Für Löffingen wird das Spiel auch ein Test, wie gut und stabil die eigene Defensive steht. Eine reine Verteidigungstaktik werden die Gastgeber jedoch nicht einschlagen, sind aber sicherlich gut beraten, die eigenen Chancen effektiv zu nutzen.