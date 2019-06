Fußball, Aufstiegsspiele zur Bezirksliga, Rückspiel: FC Brigachtal – SV Grafenhausen 2:4 (1:1) – Der SV Grafenhausen hat nach dem 4:1-Heimsieg eine Woche zuvor auch das Rückspiel in Brigachtal gewonnen. Die Hochschwarzwälder setzten sich in Klengen mit 4:2 durch.

Bei den Brigachtalern war von der ersten Minute an zu spüren, dass die Mannschaft den Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel noch drehen wollte. Vor der stattlichen Kulisse von 800 Zuschauern erspielten sich die Gastgeber die ersten Chancen und waren in Minute 17 auch erfolgreich. Florian Blust traf aus 16 Metern zum 1:0. Die Brigachtaler durften wieder hoffen. Doch diese Hoffnung bekam bereits vier Minuten später einen kräftigen Dämpfer. Eine Unachtsamkeit in der heimischen Abwehr nutzte der Grafenhausener Michael Eichhorn zum Ausgleich.

Die Brigachtaler waren trotz des Gegentreffers weiterhin bemüht, doch Zählbares wollte bis zur Pause nicht mehr herausspringen. Auch nach dem Wechsel versuchten es die Platzherren. Aber ein Missverständnis bei den Gastgebern sorgte in der 65. Minute für klare Verhältnisse. Als sich Torwart und Abwehrspieler uneinig waren, war Eichhorn zur Stelle und traf zum 1:2. Nun hätten die Brigachtaler noch fünf Tore schießen müssen, um die Wende zu schaffen. Daran glaubten selbst die kühnsten Optimisten auf dem Klengener Sportplatz nicht mehr.

Somit war in der Schlussphase die Spannung raus. Marc Albrecht gelang in der 75. Minute noch der Ausgleich. Doch in den letzten Minuten sorgte Joshua Schmid für die erneute Grafenhausener Führung. In der Nachspielzeit lief Florian Haselbacher allein auf FCB-Torhüter Marcel Thiele zu und erhöhte auf 2:4. Dies war zugleich auch der Endstand.

Tore: 1:0 (19.) F. Blust, 1:1 (23.) M. Eichhorn, 1:2 (65.) Eichhorn, 2:2 (75.) M. Albrecht, 2:3 (88.) J. Schmid, 2:4 (90.+1) F. Haselbacher. Zuschauer: 800; Schiedsrichter: Jens Bormann (Donaueschingen)

FC Brigachtal: Marcel Thiele, Steffen Isele, Gregor Bertsche, André Weets, Alexander Payo Munoz (85. Jonas Hirt), Christoph Bausch, Marc Albrecht, Florian Blust, Dennis Kleiser, Niklas Weißmann (62. Sebastian Stromberger), Patrick Bronner (71. Sebastian Sohn)

SV Grafenhausen: Philipp Johnston, Michael Eichhorn (88. Adrian Hilpert), Paul Sass, Anselm Tröndle (81. Friedrich Schulz), Lars Morath, Felix Gatti (85. Joshua Blatter), Andreas Stritt, Florian Haselbacher, Martin Kech (82. Martin Kech), Kevin Rosa, Silvan Aselmann