Basketball, Pro B-Achtelfinale, Spiel drei: SC Rist-Wedel – Wiha Panthers Schwenningen 85:86 (25:21, 19:25, 23:15, 18:25). In einem packenden Entscheidungsspiel setzten sich die Wiha Panthers Schwenningen mit 86:85 beim SC Rist-Wedel durch und stehen somit im Playoff-Viertelfinale der Pro B. Nun warten in der nächsten Runde die Depant Gießen 46ers Rackelos.

Am Ende entschied der letzte Wurf des Spiels über den Sieger der Partie: Die Panthers lagen mit 86:85 in Führung und mussten lediglich 2,1 Sekunden überstehen. Die Hausherren, die über das gesamte Spiel hinweg stark von der Dreierlinie trafen, rückten auch im entscheidenden Moment nicht von ihrer Erfolgsstrategie ab. Der tiefe Distanzwurf von Jan Both verfehlte sein Ziel aber knapp, sodass die Panthers über die erste Heimniederlage der Wedeler in dieser Saison und den Einzug ins Viertelfinale jubeln konnten.

Die 39 Minuten und 58 Sekunden vor der entscheidenden Szene waren ein intensiver und, anders als Spiel zwei in Schwenningen, diesmal punktereicher Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften trotz spürbarer Nervosität schnell zu ihrem Offensiv-Rhythmus fanden. Die Panthers klammerten den Dreier zunächst aus ihrem Gameplan aus und suchten immer wieder den Weg in die Zone und an die Freiwurflinie. Die Wedeler konterten dies, indem ihre Mannverteidigung weit Richtung eigene Zone absank und somit den Raum rund um den Korb verdichtete. Dennoch fanden die Panthers vor allem in Person von Bill Borekambi immer wieder Wege zum Korb. Im ersten Viertel trafen die Panthers starke 75 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld. Dass das Team von Trainer Alen Velcic dennoch mit einem 21:25-Rückstand in die erste Viertelpause ging, lag an dem Feuerwerk, das die Hausherren von der Dreierlinie abfeuerten. Fünf von sechs Dreiern trafen die Wedeler im ersten Viertel, und auch im zweiten Abschnitt behielten die Gastgeber zunächst ihr heißes Händchen bei.

Gegen Ende der ersten Halbzeit folgte eine Phase, in der Rist-Wedel allerdings sein Offensivkonzept über Bord warf, während die Schwenninger Defensive einen Gang hochschaltete und dadurch einfache Punkte in der Umschaltbewegung ermöglichte. Dadurch übernahmen die Panthers gegen Ende der ersten Halbzeit die Führung, zur Pause stand es 44:46.

Im dritten Viertel machte das Team von Trainer Alen Velcic den Anschein, als würde es das Spiel aus der Hand geben. Während Wedel wieder die Offensivmaschine anwarf, blieben die Panthers fast fünf Minuten lang ohne Punkt und lagen zwischenzeitlich mit 48:61 im Rückstand. Ein Dreier von Leon Friederici stellte dann die Initialzündung für eine Aufholjagd dar, die im Abschnitt vier ihre Fortsetzung fand.

Die Panthers gelangten in dieser Phase wieder zu ihrer defensiven Stabilität und fanden am anderen Ende des Spielfelds mit schneller Ballbewegung immer wieder Lücken in der Wedeler Abwehr. Als Rasheed Moore mit einer blutigen Nase vorübergehend das Spiel verlassen musste, sprangen Bill Borekambi, Leon Friederici, Anell Alexis sowie Kapitän Kosta Karamatskos in die Bresche und erzielten gleichmäßig verteilt die wichtigen Punkte. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende übernahmen die Neckarstädter die Führung, um sie danach nicht mehr abzugeben. Alexis blieb 20 Sekunden vor dem Ende an der Freiwurflinie cool und erzielte die letzten Schwenninger Punkte, die am Ende den Unterschied machten. Rist-Wedels letzter verzweifelter Dreierversuch hingegen prallte vom Ring ab. Anders als in Spiel zwei, als Leon Friederici zum Mann des Spiels avancierte, war es in Spiel drei eine geschlossene Mannschaftsleistung, die den Schwenningern zum Sieg gereichte.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (1 Punkt/0 Rebounds/0 Assists), Anell Alexis (6/6/0), Bill Borekambi (17/5/3), Kosta Karamatskos (16/2/5), Rasheed Moore (17/7/1), Leon Friederici (18/3/2), Darius Pakamanis (2/0/0), Hannes Osterwalder (7/4/1), Abdulai Abaker (0/1/0) und Seid Hajric (2/4/0).