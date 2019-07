von Stefan Ummenhofer

Fußball, Testspiel: FC Radolfzell – FC 08 Villingen (Freitag, 19 Uhr), VfL Nagold – FC 08 Villingen (Samstag, 13 Uhr) Mit zwei weiteren Partien schließt der FC 08 Villingen am Wochenende seinen Vorbereitungsspielplan auf die Oberliga-Saison 2019/20 ab. „Das sind echte Prüfsteine“, sagt Trainer Jago Maric. „Ich bin gespannt, wie sich unser Team präsentieren wird.“ Nicht nur aufgrund der Hitzewelle wird Maric wieder möglichst viele Spieler einsetzen. Allerdings ist gut möglich, dass beim starken Verbandsligisten in Radolfzell für eine Halbzeit eine Formation auflaufen wird, die aus mehr oder weniger für den Saisonauftakt „gesetzten“ Spielern besteht.

Dies allerdings mit Einschränkungen: Keven Feger, der am Wochenende in Weilersbach unliebsame Bekanntschaft mit einem Torpfosten machte, muss mit Problemen im Brustbereich noch passen. Auch nicht mit dabei bei den Generalprobe ist Benedikt Haibt, den muskuläre Probleme plagen. Stjepan Geng verfügt derweil noch über keine wirklich präzise Diagnose, hier steht noch ein weiterer Arzttermin an. Die Wahrscheinlichkeit, dass der defensive Mittelfeldmann für das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf rechtzeitig fit wird, sinkt allerdings, zumal Geng die komplette Vorbereitung verpasst hat. Ansonsten fehlt in Radolfzell sowie beim Landesligisten in Nagold aber nur nach wie vor Nico Tadic.

Maric erwartet sich in den beiden Begegnungen letzte Erkenntnisse: „Wir werden sicher taktisch das eine oder andere ausprobieren.“ Die Hitzewelle hat sein Team bislang nicht über Gebühr betroffen: „Wir haben mehrfach erst später mit dem Training begonnen, als es nicht mehr so extrem heiß war.“

Am Samstag, 3. August, starten die Nullachter dann um 14 Uhr beim stark eingeschätzten 1. Göppinger SV in die Oberliga-Runde 2019/20. Am Samstag darauf steht dann das heiß erwartete DFB-Pokalspiel gegen Bundesligist Fortuna Düsseldorf an.

Mendes hat neuen Verein

Wenige Tage nach der Trennung vom Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen hat Christian Mendes wieder einen neuen Verein gefunden. Der 46-jährige Torhüter wechselt zum Oberliga-Aufsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen.