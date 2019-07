Turnen: (ma) Von Freitag bis Sonntag steigt in Löffingen und Rötenbach das 52. Gauturnfest des Badischen Schwarzwald Turngaus (BSTG), ein Sportereignis, das nur alle vier Jahre stattfindet. „Wir haben am Wochenende wieder die Möglichkeit, der Öffentlichkeit zu zeigen, wie viel Spaß, Gemeinschaft und Teamgeist sich mit Leistung und turnerischen Darbietungen verbinden lassen“, sagt die Gauvorsitzende Inge Wolber–Berthold. Sie erinnerte auch an die große Vielfalt sowie das umfangreiche Sportangebot bei einem Turnfest und wies zudem auf das große Rahmenprogramm hin.

Über 200 Teilnehmer aus 20 Vereinen kommen zu den Turn-Schwarzwaldmeisterschaften (Sporthalle Löffingen 8 bis 15 Uhr), den Wahlwettkämpfen (Sportgelände Löffingen 10 bis 17 Uhr), den Leichtathletik-Wettbewerbe (Haslachstadion Löffingen 10 bis 15 Uhr) und zum Rope Skipping (Leichtathletikhalle Löffingen 13 Uhr). Den Zuschauern und Gästen wird beim Gauturnfest die Vielfalt des Turnens durch das umfangreiche Angebot gezeigt, das vom Kunsturnen bis hin zum Gruppenwettstreit reicht.

Im Mittelpunkt der Wettbewerbe stehen die Wahlwettkämpfe, bei denen jeder selbst seinen Wettkampf unter anderem aus den Sportarten Gerätturnen, Schwimmen, Leichtathletik zusammenstellen kann. Das Gerätturnen und das Kunstturnen bei den Meister- und Pokalwettkämpfen bilden einen weiteren Schwerpunkt des Angebotes. Hinzu kommen noch die Turnfestwanderung (Sonntag 10 Uhr), der Gruppenwettstreit, das Trampolinspringen sowie ein Turnfestgottesdient. Neben dem sportlichen Teil wird zu einem Ehemaligenstammtisch (Sonntag zirka 11.30 Uhr) und zur Abschlussveranstaltung (Beginn 14.30 Uhr Rötenbach) eingeladen.

Parallel zum Gauturnfest feiert der TuS Rötenbach sein 100-jähriges Bestehen mit Festakt in der Winterhalderhalle in Rötenbach am Freitag ab 19 Uhr.