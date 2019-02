von SK

Rhino’s Rietheim gegen Trommlerzug – so lautete die Begegnung der beiden Mannschaften, die am Freitagabend in der Helios-Arena aufeinander trafen. Das Endergebnis des munteren Eishockey-Spiels lautete 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) für die Rhinos (rote Trikots), die sich zum größten Teil aus der aktiven Mannschaft des SV Rietheim zusammensetzten. Die Fußballer hatten das bessere Stehvermögen, während den Trommlern, die den Glonkis entstammten, am Schluss doch etwas die Puste ausging. Die Tore erzielten Sascha (3) und Ronny Geiger. Auch Rietheims Trainer Markus Knackmuß (Vierter mittlere Reihe von rechts) stand auf dem Eis. Den ersten Vergleich zwischen beiden Teams gab es im vergangenen Jahr. Damals gewannen die Rhino’s klar mit 7:1. Bild: Verein