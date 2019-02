von SK

Jugendfußball: (daz) In der Schwenninger Alleensporthalle werden am Wochenende die ersten Futsal-Jugendbezirksmeister im Bezirk Schwarzwald ermittelt. Gespielt wird in den Altersklassen A- und B-Junioren sowie B- und C-Juniorinnen. Ausrichter der Titelkämpfe ist der FV Marbach. Weitere Endturniere werden am Wochenende 16./17. Februar in Bräunlingen ausgetragen.

A-Junioren: Im Eröffnungsspiel stehen sich am Sonntag ab 13.30 Uhr der FC Bad Dürrheim und die DJK Donaueschingen II gegenüber. Ebenfalls in der Gruppe ist der FV Tennenbronn. Die Gruppe 2 bilden FC 08 Villingen, SG Ostbaar und FS Geisingen. Die Gruppensieger sind direkt für das Halbfinale qualifiziert. Die dahinter platzierten Teams spielen über Kreuz die zwei weiteren Halbfinalteilnehmer aus. Die beiden Sieger stehen im Endspiel. Nach dem gleichen Modus werden auch alle anderen Turniere über eine Spielzeit von einmal zwölf Minuten ausgetragen. Das Finale beginnt um 16.16 Uhr.

B-Junioren: Das Eröffnungsspiel bestreiten am Sonntag ab 10 Uhr die SG Ostbaar und die SG SSC Donaueschingen. Beide Teams sind zusammen mit dem FC 08 Villingen in der Gruppe 1. In der Gruppe 2 spielen SG Fützen, FS Geisingen und SG FC Bräunlingen. Die Gruppensieger sind direkt für das Halbfinale qualifiziert. Die anderen spielen über Kreuz die zwei weiteren Halbfinalteilnehmer aus. Das Endspiel wird um 12.46 Uhr angepfiffen.

B-Juniorinnen: Das Turnier beginnt am Samstag ab 13.30 Uhr mit der Partie FC Pfohren gegen den SV Titisee. Gemeinsam mit diesen zwei Teams ist der FV Marbach in Gruppe 1. Die Gruppe 2 bilden die SG VfB Villingen, SG Oberes Bregtal und SG Bonndorf. Die K.o.- und Platzierungsspiele beginnen um 14.58 Uhr. Das Endspiel ist für 16.16 Uhr angesetzt. Die Spielzeit ist bei allen Partien zwölf Minuten.

C-Juniorinnen: Das Turnier beginnt am Samstag ab 10 Uhr mit der Partie SG Oberes Bregtal I gegen SG Oberes Bregtal II. Beide sind mit dem FC Riedöschingen in Gruppe 1. In der zweiten Gruppe treffen SSC Donaueschingen, SG Bonndorf und FC Bad Dürrheim aufeinander. Die Gruppensieger sind direkt für das Halbfinale qualifiziert. Die anderen Teams ermitteln über Kreuz die zwei weiteren Halbfinalteilnehmer aus. Das Endspiel ist um 12.45 Uhr.