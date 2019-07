Fußball: (wmf) Bevor die neue Saison beginnt, herrscht die Zeit der Pokalturniere. Am Wochenende stehen der Brigachpokal und der VS-Stadtpokal auf dem Programm. Eine nicht ganz glückliche Konstellation, da einige Teams sich für einen der beiden Wettbewerbe entscheiden mussten. Für die Mannschaften sind beide Turniere eine gute Gelegenheit, um eine erste Standortbestimmung bei ihrer Vorbereitung für die neue Saison vorzunehmen.

FV Marbach will Titel verteidigen

Sieben aktive Mannschaften spielen am Samstag auf dem Sportgelände in Klengen um den Brigachpokal. Dabei wird Bezirksliga-Vizemeister FV Marbach versuchen, die im vergangenen Jahr gewonnene Trophäe zu verteidigen. Das Finale ist auf 17.30 Uhr terminiert. In der Gruppe A spielen der FC Tannheim, Gastgeber FC Brigachtal, SV Überauchen und SV Rietheim. Die Gruppe B ist mit drei Teams bestückt: FC Grüningen, FV Marbach und FC Wolterdingen.

SV Obereschach Gastgeber

Zehn Mannschaften kämpfen am Sonntag auf dem Sportgelände in Obereschach beim Stadtpokal-Turnier von Villingen-Schwenningen um den Sieg. Gastgeber ist der SV Obereschach, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Pokalverteidiger ist Bezirksliga-Aufsteiger FSV Schwenningen. Die Mooskicker setzten sich im vergangenen Jahr gegen den Lokalrivalen BSV Schwenningen im Elfmeterschießen durch. Allerdings waren damals nur sechs Mannschaften beim Stadtpokal-Turnier am Ball.

Die zehn teilnehmenden Teams spielen in zwei Fünfergruppen um den Einzug ins Halbfinale, das um 15 Uhr ausgetragen wird. Das Spiel um Platz drei ist für 16.30 Uhr terminiert. Das Finale steigt um 17.15 Uhr. In der Gruppe A spielen: VfB Villingen, BSV Schwenningen, FK Bratstvo Villingen, NK Hajduk Villingen und FSV Schwenningen. Die Gruppe B setzt sich zusammen aus: FC Weilersbach, SV Obereschach, FC 08 Villingen II, DJK Villingen und NK Zagreb Villingen.

Ein AH-Turnier findet in diesem Jahr mangels Teilnehmer nicht statt. Dafür gibt es am Montagabend (19 Uhr) ein Einlagespiel zwischen einer Schwarzwaldauswahl und der Oberliga-Elf des FC 08 Villingen.