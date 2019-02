von SK

FC Bad Dürrheim

Unentschieden

gegen Seedorf

Fußball: Landesligist FC Bad Dürrheim spielte am Samstag auf eigenem Platz 2:2 Unentschieden in einem Test gegen den Bezirksligisten SV Seedorf. Nach dem 0:1-Rückstand (26.) erzielte Winter-Neuzugang Kresimir Vidovic (70.) den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Nach dem erneuten Rückstand (88.) stellte Alexander German (89.) nur Sekunden später den Endstand her. Bad Dürrheim setzte 16 Spieler ein. (daz)

FC Löffingen

Bärmann bemängelt viele Fehler

Fußball: Mit 2:6 Toren unterlag Landesligist FC Löffingen in einem Vorbereitungsspiel beim SV Zimmern. Erst nach der Pause gelangen Alexander Schuler und Simon Weißenberger die beiden Treffer. „Wir haben bereits im vergangenen Sommer gegen Zimmern gespielt und damals vier Tore in einer Halbzeit kassiert. Das wollten wir vermeiden und doch ist es wieder so gekommen. Wir hatten in den ersten 45 Minuten schier unglaubliche Ballverluste. Dazu kamen Nachlässigkeiten und Fehler im Passspiel“, resümiert Trainer Uli Bärmann. In den zweiten 45 Minuten wurde das Löffinger Spiel etwas besser, auch weil Zimmern Räume bot, die von Löffingen genutzt wurden. Bärmann: „Spielerisch war das noch nicht überzeugend, aber eine Steigerung. Wir haben noch einige Baustellen.“

FC Neustadt

Gutscher trifft und Tritschler debütiert

Fußball: Dank einer deutlichen Leistungssteigerung erreichte Landesligist FC Neustadt am Samstag im Test beim gleichklassigen SV Au-Wittnau 1:1-Unentschieden. Nach dem Rückstand (20.) glich Tobias Gutscher (28.) für die Hochschwarzwälder aus. „Wir wollten neben einer guten Leistung auch ein positives Ergebnis, um mit einem guten Gefühl aus der Partie und in die nächste Trainingswoche zu gehen. Beides ist uns gelungen, sodass der Test seinen Zweck erfüllt hat. Vor dem gegnerischen Tor müssen wir allerdings noch konsequenter sein“, bilanziert Spielertrainer Florian Heitzmann. Im Tor stand Manuel Werner, während Stammtorhüter Rock Kiefer auf dem Feld spielte. Heitzmann: „Das ist eine auch für die Punktspiele denkbare Variante.“ (daz)

Sportfreunde Neukirch

Andreas Binder wird neuer Trainer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Andreas Binder wird im Sommer neuer Trainer bei den Sportfreunden Neukirch. Binder löst damit Udo Glander ab, der sein Traineramt bei den Sportfreunden nach der Saison ablegt. Andreas Binder war vier Jahre Trainer beim SV Saig und drei Jahre beim SV Hölzlebruck. Seit Februar trainiert er den FC Pfohren. (ate)